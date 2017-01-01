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Mersinli muhtarlar Çanakkale'ye gidiyor

25 Nisan 2017 Salı, 13:46
Mersinli muhtarlar Çanakkale'ye gidiyor
Mersinli muhtarlar Çanakkale'ye gidiyor
- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinli muhtarları Türk halkının bağımsızlık destanının yazıldığı Çanakkale'ye götürüyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinli muhtarları Türk halkının bağımsızlık destanının yazıldığı Çanakkale'ye götürüyor.
Çanakkale Kara Savaşlarının 102. yıldönümünde şehitleri anmak, vatani duyguları ve milli değerleri pekiştirmek, tarih bilincini yaşatmak ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla, 26-29 Nisan tarihleri arasında Mersinli 621 muhtar, Çanakkale destanının yazıldığı toprakları ziyaret edecek.
Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Kara Savaşlarının yıldönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Gazi Nusrat'ın topraklarında yaşayan muhtarları, Çanakkale'ye götürerek anlamlı bir etkinliğe daha imza atacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da muhtarlara eşlik ederek, Çanakkale ruhunu ve heyecanını onlarla birlikte yaşayacak.
Muhtarlar şehit dedelerinin toprağında
Dört gün sürecek olan Çanakkale gezisi boyunca muhtarlar, Kilitbahir ve Namazgah tabyaları, Rumeli Mecidiye Tabyası/Seyit Onbaşı, Şahindere Sargı Yeri Şehitliği, Güney Cephesi Savaş Alanları ve Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Şehitliği, Alçıtepe-Zığındere Sargı Yeri Şehitliği, Çanakkale Destanı Müzesi, Mehmetçiğe Saygı Anıtını gezerek Türk milletinin manevi inanç ve vatan aşkının verdiği güçle ortaya koyduğu destansı mücadelenin ruhunu Çanakkale topraklarında hissedecek.
Mecidiye Kanlısırt-Kırmızı Sırt ve Yer Altı Tünelleri/Siperleri, 1. Alay, Anzak Koyu/Arıburnu, Conk Bayırını da ziyaret edecek olan Mersinli muhtarlar, Çanakkale destanının yazılmasında büyük rolü olan Gazi Nusrat Mayın Gemisinin selamını götürecek.
Kocamaz, Nusrat'a sahip çıktı
102 yıl önce vatan toprağını işgal etmek isteyen düşmanlara karşı verilen mücadelenin sembollerinden biri olan Nusrat Mayın Gemisi, savaştaki görevini tamamladıktan sonra pek çok çile çekti ve hak ettiği değeri göremedi. 1955 yılında ordudan terhis edildikten sonra uzun yıllar yük gemisi olarak görev yapan, o limandan bu limana dolaşarak çile
çeken Nusrat Mayın Gemisi, 1989 yılında Mersin Limanında Kıbrıs'a yük taşırken battı. 10 yıl batık şekilde kaldıktan sonra 1999 yılında gönüllüler tarafından çıkarılıp kaderine terk edilerek, 'jilet' olmayı bekleyen Nusrat Mayın Gemisi, dönemin Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından alınarak, restorasyonu yapıldı ve müze haline getirildi.
Üç parçaya ayrılıp tırlarla Tarsus'a getirilerek, kendisi için yapılan Çanakkale Parkına yerleştirilen Nusrat Mayın Gemisi, tüm ihtişamıyla sergilenmeye başladı. Gemi, sekiz kişilik heyet tarafından orijinaline en yakın haline getirilerek, Türk halkına yeniden kazandırıldı. Büyük fedakarlıklarla restoresi aslına uygun olarak yaptırılan Nusrat Mayın Gemisi, müze olarak tarih sayfalarındaki yerini tekrar aldı.
(HSK-Y)

25.04.2017 13:55:02 TSI
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