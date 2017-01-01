25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kilis'de 57'inci alaya Vefa yürüyüşü

25 Nisan 2017 Salı, 13:47
Kilis'de 57'inci alaya Vefa yürüyüşü
Kilis'de 57'inci alaya Vefa yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Çanakkale savaşlarında kahramanlıkları ile destanlaşan, 57'inci Piyade Alayı şehitleri için 'Bir Ölüp Bin Diriliriz' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Çanakkale Şehitleri anmak, onları yad etmek için'Bir Ölüp Bin Diriliriz' sloganıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile "57'inci Alay Vefa Yürüyüşü" programı gerçekleştirildi. Vatandaşlar ve gençler Beşevler Kayabaş Camisinde bir araya geldi. Camiyi dolduran gençler hep birlikte sabah namazını kıldı. Yapılan duaların ardından camii çıkışında vatandaşlara çorba ikramı edildi. Vatandaşlar ve öğrenciler daha sonra atılan sloganlar eşliğinde, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla başlayan yürüyüş Şehitlik Anıtında Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Çanakkale ve 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua edilerek program tamamlandı.
Çanakkale Savaşlarını Anma Töreni kapsamında gerçekleştirilecek "57. Alay Vefa Yürüyüşü" programına Vali Yardımcısı Bayram Türker,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı,İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat,İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr.Turgay Happani,SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş,KYK İl Müdürü Cengiz Korkmaz,ile diğer yetkililer katıldı.
(MAD-SD-Y)

25.04.2017 13:56:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kilis'e atılan roketler nedeniyle kapatılan ikinci öğrenim yeniden açılıyor
YEREL

KİLİS'E ATILAN ROKETLER NEDENİYLE KAPATILAN İKİNCİ ÖĞRENİM YENİDEN AÇILIYOR
Üreme Sağlığı Eğitimi alanlara sertifikaları verildi
YEREL

ÜREME SAĞLIĞI EĞİTİMİ ALANLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ
Sequa Temsilcisi Aynur Kuytu Recep Tayyip Erdoğan mesire alanında incelemelerde bulundu
YEREL

SEQUA TEMSİLCİSİ AYNUR KUYTU RECEP TAYYİP ERDOĞAN MESİRE ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Kilis'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KİLİS'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu'nun ziyaretleri sürüyor
YEREL

SEQUA TÜRKİYE TEMSİLCİSİ AYNUR KUYTU'NUN ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
Nisan ayı halk ve güvenlik toplantısı
YEREL

NİSAN AYI HALK VE GÜVENLİK TOPLANTISI
Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu Kilis'te
YEREL

SEQUA TÜRKİYE TEMSİLCİSİ AYNUR KUYTU KİLİS'TE
Üniversite Hobi Bahçeleri sahiplerini buldu
YEREL

ÜNİVERSİTE HOBİ BAHÇELERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Murtaza Camii restorasyonu sürüyor
YEREL

MURTAZA CAMİİ RESTORASYONU SÜRÜYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER! 12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR...

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!