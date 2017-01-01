25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meram Son Durakta yeraltı katlı otopark yapımı başladı

25 Nisan 2017 Salı, 13:47
Meram Son Durakta yeraltı katlı otopark yapımı başladı
Meram Son Durakta yeraltı katlı otopark yapımı başladı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, en önemli turistik bölgelerinden olan Meram Son Durak'ta 640 araçlık yeraltı katlı yapımına başladı. Otopark ile birlikte yapılacak teleferik istasyon binası da teleferik hattının da ilk adımı olacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın dinlenme alanlarından Meram Son Durak'ta otopark ve yapımını başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konyalılardan ve Konya dışından gelenlerden yoğun ilgi gören Meram Son Durak bölgesindeki önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere yeraltı katlı otopark yapımını başlattıklarını söyledi.
Konya'nın dinlenme alanlarından olan bölgeye hizmet verecek yeraltı otoparkının zemin ve 3 bodrum kattan oluşacağını kaydeden Başkan Akyürek, toplam inşaat alanı 23 bin metrekare olan otoparkın 28 adeti engelli araç park yeri olmak üzere 640 araç kapasiteli olacağını vurguladı. Başkan Akyürek, yaklaşık 21 milyon liraya mal olacak otopark ve teleferik istasyon binasının 2018 yılında tamamlanacağını dile getirdi. Otopark ile birlikte teleferik biniş hattının ilk adımı olarak istasyon binasının da yapılacağını kaydeden Başkan Akyürek, teleferik hattının otopark ile entegre çalışacağını da sözlerine ekledi.
(US-AH-Y)

25.04.2017 13:56:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Selçuk Üniversitesi 'Tecrübesini' UNİKOP ile paylaştı
YEREL

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 'TECRÜBESİNİ' UNİKOP İLE PAYLAŞTI
Başkan Özgüven: &quot;Şehrimizi sizlerle beraber yönetiyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "ŞEHRİMİZİ SİZLERLE BERABER YÖNETİYORUZ"
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Kulu'da 7 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL

KULU'DA 7 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Emekli astsubaylara kalp sağlığı semineri
YEREL

EMEKLİ ASTSUBAYLARA KALP SAĞLIĞI SEMİNERİ
Meram'da haşereyle mücadele başladı
YEREL

MERAM'DA HAŞEREYLE MÜCADELE BAŞLADI
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik'ten Kulu'ya ziyaret
YEREL

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ÇELİK'TEN KULU'YA ZİYARET
Meram'da tiyatrolu aile akademisi
YEREL

MERAM'DA TİYATROLU AİLE AKADEMİSİ
Sancak Yüzme Havuzu'na &quot;Temiz Havuz&quot; sertifikası
YEREL

SANCAK YÜZME HAVUZU'NA "TEMİZ HAVUZ" SERTİFİKASI
Konya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

KONYA'DA OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
YEREL

KONYA'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİ ÖLDÜ
Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri
YEREL

KONYA 2. SAVUNMA SANAYİ ZİRVESİ VE TEDARİKÇİ GÜNLERİ
&quot;İlk maçta gol atabilirsek avantajlı olacağız&quot;
YEREL

"İLK MAÇTA GOL ATABİLİRSEK AVANTAJLI OLACAĞIZ"
Katanersiz Tramvay Uygulamasına uluslararası ödül
YEREL

KATANERSİZ TRAMVAY UYGULAMASINA ULUSLARARASI ÖDÜL
Ereğli Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan şenliği
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN ŞENLİĞİ
Arıtma çamurları çorak topraklara hayat oluyor
YEREL

ARITMA ÇAMURLARI ÇORAK TOPRAKLARA HAYAT OLUYOR
Meram'da Miraç kandili coşkusu
YEREL

MERAM'DA MİRAÇ KANDİLİ COŞKUSU
Özaltun, İstanbul'daki fuarda silah üreticileriyle buluştu
YEREL

ÖZALTUN, İSTANBUL'DAKİ FUARDA SİLAH ÜRETİCİLERİYLE BULUŞTU
Beyşehir'de elektro şok ile avlanan balıklar ele geçirildi
YEREL

BEYŞEHİR'DE ELEKTRO ŞOK İLE AVLANAN BALIKLAR ELE GEÇİRİLDİ
Seydişehir Kitap Günleri sona erdi
YEREL

SEYDİŞEHİR KİTAP GÜNLERİ SONA ERDİ
Derbent Aladağ'ın fizibilitesi hazırlandı
YEREL

DERBENT ALADAĞ'IN FİZİBİLİTESİ HAZIRLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER! 12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR...

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!