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Meram Son Durakta yeraltı katlı otopark yapımı başladı



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, en önemli turistik bölgelerinden olan Meram Son Durak'ta 640 araçlık yeraltı katlı yapımına başladı. Otopark ile birlikte yapılacak teleferik istasyon binası da teleferik hattının da ilk adımı olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın dinlenme alanlarından Meram Son Durak'ta otopark ve yapımını başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konyalılardan ve Konya dışından gelenlerden yoğun ilgi gören Meram Son Durak bölgesindeki önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere yeraltı katlı otopark yapımını başlattıklarını söyledi.

Konya'nın dinlenme alanlarından olan bölgeye hizmet verecek yeraltı otoparkının zemin ve 3 bodrum kattan oluşacağını kaydeden Başkan Akyürek, toplam inşaat alanı 23 bin metrekare olan otoparkın 28 adeti engelli araç park yeri olmak üzere 640 araç kapasiteli olacağını vurguladı. Başkan Akyürek, yaklaşık 21 milyon liraya mal olacak otopark ve teleferik istasyon binasının 2018 yılında tamamlanacağını dile getirdi. Otopark ile birlikte teleferik biniş hattının ilk adımı olarak istasyon binasının da yapılacağını kaydeden Başkan Akyürek, teleferik hattının otopark ile entegre çalışacağını da sözlerine ekledi.

(US-AH-Y)



25.04.2017 13:56:20 TSI

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