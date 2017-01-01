25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düş Kütüphanesi'ni açtılar

25 Nisan 2017 Salı, 13:48
Düş Kütüphanesi'ni açtılar
Düş Kütüphanesi'ni açtılar

(Fotoğraflı)

Fikret Bodur
GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Tolga Erener, Çavuşlu Beldesi İlk/Ortaokulu'nda "Düş Kütüphaneleri" projesinin açılışını yaptı.
Açılışta konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener "En büyük güç bilgidir. Üzülerek belirtmek isterim ki maalesef Türkiye'nin diğer ülkelere göre okuma oranı çok geride ve biz bunlardan büyük üzüntü duymaktayız. Bunu değiştirmek bizlerin elinde ve ben buradan bu hizmeti ilçemize kazandıranlara çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir hizmet yaptılar. Önemli olan deva ama şifayı da kapabilmektir. Sizler bizim geleceğimizsiniz, size güveniyoruz ve eminim ki bu güzel kütüphaneyi çok güzel bir şekilde kullanacaksınız. Almış olduğunuz bilgilerle inşallah geleceğimize ışık tutacaksınız " diyerek öğrencilere gelecek için çok gayretli olmaları tavsiyesine de bulundu.
Açılışa katılan Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt da bir konuşma yaparak Çavuşlu İlk/Orta Okuluna kazandırılan bu kütüphane için emeği geçen herkese teşekkür etti.
(FB-ÖS-Y)

25.04.2017 13:57:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fındık üreticilerinde nisan karı endişesi
YEREL

FINDIK ÜRETİCİLERİNDE NİSAN KARI ENDİŞESİ

Etkili olan rüzgarın fındığa verdiği zararın hasar tespit çalışması yapıldı
YEREL

ETKİLİ OLAN RÜZGARIN FINDIĞA VERDİĞİ ZARARIN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI
&quot;Best Balıkesir'i yenersek ligde kalmayı garantileyeceğiz&quot;
YEREL

"BEST BALIKESİR'İ YENERSEK LİGDE KALMAYI GARANTİLEYECEĞİZ"
Giresun'daki şiddetli fırtına
YEREL

GİRESUN'DAKİ ŞİDDETLİ FIRTINA
Görele Köprüsü ışıklandırıldı
YEREL

GÖRELE KÖPRÜSÜ IŞIKLANDIRILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER! 12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR...

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!