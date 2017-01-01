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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Öğrenciler eğitim için Macaristan'a gitti

25 Nisan 2017 Salı, 13:52
Öğrenciler eğitim için Macaristan'a gitti
Öğrenciler eğitim için Macaristan'a gitti

(Fotoğraflı)

Bekir Terzioğlu
BALIKESİR (İHA) - Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Öğrenerek Öğret, Öğreterek Öğren' projesi kapsamında Macaristan'a gittiler.
Okulun yürüttüğü iki AB Erasmus + KA2 Stratejik Ortaklık projesinden biri olan ' Öğrenerek Öğret, Öğreterek Öğren' kapsamında öğretmenler Selim Tekin ve Serhat Tomas öğrenciler Yaşam Hancılar ve Volkan Sarı ile birlikte Macaristan'ın Eger şehrinde Kreateam tarafından düzenlenen ve bir hafta süren eğitim çalışmalarına katıldılar.
Okul meclislerinin kapasitelerinin arttırılarak okullardaki disiplin problemlerini ve okuldan ayrılan öğrenci sayısını en aza indirmeyi hedefleyen proje kapsamında düzenlenen altıncı eğitim faaliyetinde Portekiz, Bulgaristan, Macaristan, Makedonya, Letonya, Romanya ve Türkiye'den 26 katılımcı yer aldı. Eger Belediyesi ziyaret edilerek Eger'in tarihi, kültürü ve Eger'de 91 yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal, kültürel ve mimari etkileri hakkında bilgi alındı.
(BT)

25.04.2017 13:59:07 TSI
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