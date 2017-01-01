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Başkan Uyan, TEOG'a girecek öğrencilere başarılar diledi



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TEOG Sınavına katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Uyan yayımladığı mesajında, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de 8'inci sınıf öğrencilerimizin geleceğini etkileyecek olan Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) yapılacaktır. Sınava girecek olan öğrencilerimiz ile aileleri, bu sınav günü gelene kadar birçok maddi ve manevi fedakarlıklarda bulundular. Geleceğimizin teminatı olan değerli öğrencilerimize bu sınavda başarılar diliyorum. Ayrıca başarının tek göstergesi de sınav değildir. Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlere sahip, ahlaklı ve donanımlı olarak vatanına milletine faydalı gençler olarak yetişmesi hepimizin arzusudur. Bu duygu ve düşüncelerle Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı'na (TEOG) girecek bütün öğrencilerimize bir kez daha başarılar diliyor, onların yetişmesinde büyük emeği geçen fedakar velilerimize ve değerli öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kaydetti.

(HLD-MK-Y)



25.04.2017 13:59:08 TSI

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