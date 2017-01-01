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"Dönüşüme İlkadım" projesi tuttu

25 Nisan 2017 Salı, 13:52
"Dönüşüme İlkadım" projesi tuttu
"Dönüşüme İlkadım" projesi tuttu

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Dönüşüme İlkadım" projesi ile geri dönüşüm bilincini ve kültürünü vatandaşa kazandırdıklarını söyledi.
İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Dönüşüme İlkadım projesine ilgi her geçen gün artıyor. Yaklaşık 6 ay önce başlatılan projede amaç geri dönüşümü site bazında yerleşim alanlarına indirgeyerek yerinde dönüşümü sağlamak. Yerinde dönüşüm ile evlerde oluşan atık yağ, bayat ekmek, atık pil ve ambalaj atıkları toplanarak doğaya ve ekonomiye geri kazandırılıyor. Bu amaç ile İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un talimatı ile projelendirilen çalışmalarda projeye dahil olan sitelere pozitif ayrımcılık uygulanarak katılım en üst düzeye taşınıyor.
Son olarak "Dönüşümde İlkadım" projesine dahil olan Saklıkent Sitesi sakinleri projeden çok memnun olduklarını belirterek, "Projeyi duyduğumuzda hemen faydalanmak istedik ve İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne talepte bulunduk. Talebimiz üzerine hızlı bir şekilde incelemelerde bulunularak sitemiz projeye uygun görüldü. Atık yağ, bayat ekmek, atık pil ve ambalaj atıklarını ayrı ayrı koyabileceğimiz atık toplama kutuları sitemizde uygun yerlere konuldu ve toplama işlemleri İlkadım Belediyesi ekiplerince yapılıyor. Bu proje ile ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra sitemiz ortak alanlarının da İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenmesine hak kazanmış oluyoruz" diye konuştu.

"Geri dönüşüm bir kültür meselesidir"
Geri dönüşüme büyük önem verdiğinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Geri dönüşüm sadece ekonomi ile ilgili değil aynı zamanda bir toplumun eğitim ve kültür seviyesinin de bir göstergesidir. 'Dönüşüme İlkadım' projemize bizzat öncülük yaparak hem değerli çocuklarımıza hem de bütün hemşerilerimize örnek olmaya çabalıyorum. Projemiz oldukça ilgi görüyor ve bu da bizleri memnun ediyor. Her yeni katılım yeni kazanımlar anlamına geliyor. Ambalaj atıkları, atık pil, bayat ekmekler ve özellikle atık yağlar geri dönüştürülerek birçok yeni ürün elde edilebiliyor. Bu da ham madde temini için alternatif oluşturarak ekonomik ve ekolojik anlamda büyük bir kazanç sağlıyor. Bu projeye emek veren çalışma arkadaşlarımıza ve en başta da bu projeye katılan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.
(SAM-SLH-Y)

25.04.2017 13:59:10 TSI
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