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Altınordu'ya 'Yaşlı Yaşam Merkezi'

25 Nisan 2017 Salı, 13:55
Altınordu'ya 'Yaşlı Yaşam Merkezi'
Altınordu'ya 'Yaşlı Yaşam Merkezi'

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi 'Yaşlı Yaşam Merkezi' projesini hayata geçiriyor.
Altınordu Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bin 100 metrekare kapalı alana yapılacak olan 'Altınordu Belediyesi Yaşlı Yaşam Merkezi' çalışmalarına başlandı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, içerisinde fitness ve plates salonu, dinlenme terası, okuma odası, iki adet çok amaçlı salon, kafeterya, bakım hizmeti, psikolojik destek odası, mesleki el becerisi odası ve hobi bahçelerinden oluşacak olan tesisin 2017 yılı içerisinde bitirileceğini ifade etti.
Başkan Engin Tekintaş, Yaşlı Yaşam Merkezi'ni normal birer oda şeklinde düşünmediklerini, yaşlı vatandaşlara ev sıcaklığını aratmayacak bir projeyi hayata geçirmek istediklerini vurguladı. Tekintaş, "Ev konforunda yaşam alanı oluşturmak için yola çıktık, amacımız, bakıma muhtaç vatandaşlarımızı birbirlerinden fark gözetmeden ağırlamak, korumak tedavi etmek ve yaşlılık dönemlerini mutlu geçirmelerini sağlamaktır. Yapacağımız tesisin en büyük avantajı ise yapılan tüm hizmetlerin ücretsiz olmasıdır" dedi.
(MAK-SLH-Y)

25.04.2017 14:03:53 TSI
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