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Çocuklardan Ata'ya sevgi dolu mesaj



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakım Evi ve Kreşi (Oyunpazarı) çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e kart gönderdi.

PTT tarafından 23 Nisan için özel bastırılan kartlara Oyunpazarı öğrencileri Ata'ya sevgilerini gösteren resimler çizdi. Kartları Anıtkabir'e göndermek için PTT'ye gelen Oyunpazarı öğrencilerini Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt da yalnız bırakmadı.

Başkan Kurt, Oyunpazarı öğrencilerinin Ata'ya sevgilerini hazırlanan özel kartlara resimlerle belli ettiklerini ifade etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiğini belirten Başkan Kurt, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Atatürk sevgisiyle dolu olması mutluluk verici. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' demiştir. Odunpazarı Belediyesi olarak Atatürk'ün bu sözü ışığında çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Kurt'a kartpostallara çizdikleri resimleri gösteren çocuklar, daha sonra kartpostallarını Anıtkabir'e gönderdi.

(İHA-MET-Y)



25.04.2017 14:06:10 TSI

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