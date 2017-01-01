GTO Katar ile ekonomik işbirliği için çağrı yaptı
- GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu,
- "Katar Ile Ekonomik İşbirliği imkanlarını değerlendirildi "
(Fotoğraflı)
GAZİANTEP (İHA) - Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Expo Turkey by Qatar Fuarı'nda Gaziantep iş dünyasını Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet temsil etti.
GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Güllüoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri M. Sami Akay, Hüseyin Özgüler, Kamil Tosun ve Bülent Evyapan'dan oluşan heyet, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Katar Türkiye Cumhuriyeti Büyük elçisi ve Katarlı iş adamları ile görüşme yaparak, Gaziantep'in sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgilendirme yaptı. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Expo Turkey by Qatar Fuarı kapsamında düzenlenen Türk-Katar İş Zirvesinin iki ülke arasındaki ticaret hacmini attırma bakımından önemli bir buluşma olduğunu ve verimli geçtiğini söyledi. Katar temasları kapsamında ziyaretlerin yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirerek Gaziantep'in ekonomik yapısı ile ilgili Katar'lı iş adamı ve yatırımcılara bilgi verdiklerini vurgulayan GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, "Fuar kapsamında yedi ana sektörde ikili görüşmeler yapıldı. Türkiye-Katar arasındaki ilişkiler son yıllarda çok önemli bir noktaya gelmiş bulunuyor. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Çünkü geliştirilmesi gereken önemli bir potansiyel var. Gaziantepli firmalarımız bu potansiyeli iyi değerlendirmeli" dedi.
Katar programı dönüşü sonrası ülkedeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu, aynı zamanda Katarlı iş adamlarını yatırım için Gaziantep'e davet ettiklerini dile getirdi. GTO Başkanı Hıdıroğlu, "Katar'ın ekonomik potansiyeli, önemli girişimci ruhuna sahip Gaziantep'le birleştiğinde ortaya çok önemli fırsatlar çıkacak. GTO olarak Gaziantep'in özellikle körfez bölgesiyle ticari ilişkilerini arttırması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ticari ilişkilerimizi geliştirmek istediğimiz körfez ülkelerinin başında Katar geliyor. Çünkü Katar dünyanın en yüksek kişi başı milli gelirine sahip ülkesi. Doğal kaynağı zengin olan bir ülke. Gaziantepli firmaların Katar'da ki fırsatları keşfetmesi çok önemli. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde Katar temasları bir hayli verimli geçti. Bundan sonraki süreçte Gaziantep'in ekonomik potansiyelini yerinde görmek üzere Katarlı yetkililer ve iş adamları ilimizi ziyaret edecek. Bu adımların somut işbirliklerine dönmesi için girişimlerimiz devam edecektir" şeklinde konuştu.
(SD-Y)
25.04.2017 14:09:14 TSI
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