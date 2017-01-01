25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GTO Katar ile ekonomik işbirliği için çağrı yaptı

25 Nisan 2017 Salı, 14:00
GTO Katar ile ekonomik işbirliği için çağrı yaptı
GTO Katar ile ekonomik işbirliği için çağrı yaptı
- GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu,
- "Katar Ile Ekonomik İşbirliği imkanlarını değerlendirildi "

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Expo Turkey by Qatar Fuarı'nda Gaziantep iş dünyasını Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet temsil etti.
GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Güllüoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri M. Sami Akay, Hüseyin Özgüler, Kamil Tosun ve Bülent Evyapan'dan oluşan heyet, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Katar Türkiye Cumhuriyeti Büyük elçisi ve Katarlı iş adamları ile görüşme yaparak, Gaziantep'in sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgilendirme yaptı. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Expo Turkey by Qatar Fuarı kapsamında düzenlenen Türk-Katar İş Zirvesinin iki ülke arasındaki ticaret hacmini attırma bakımından önemli bir buluşma olduğunu ve verimli geçtiğini söyledi. Katar temasları kapsamında ziyaretlerin yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirerek Gaziantep'in ekonomik yapısı ile ilgili Katar'lı iş adamı ve yatırımcılara bilgi verdiklerini vurgulayan GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, "Fuar kapsamında yedi ana sektörde ikili görüşmeler yapıldı. Türkiye-Katar arasındaki ilişkiler son yıllarda çok önemli bir noktaya gelmiş bulunuyor. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Çünkü geliştirilmesi gereken önemli bir potansiyel var. Gaziantepli firmalarımız bu potansiyeli iyi değerlendirmeli" dedi.
Katar programı dönüşü sonrası ülkedeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu, aynı zamanda Katarlı iş adamlarını yatırım için Gaziantep'e davet ettiklerini dile getirdi. GTO Başkanı Hıdıroğlu, "Katar'ın ekonomik potansiyeli, önemli girişimci ruhuna sahip Gaziantep'le birleştiğinde ortaya çok önemli fırsatlar çıkacak. GTO olarak Gaziantep'in özellikle körfez bölgesiyle ticari ilişkilerini arttırması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ticari ilişkilerimizi geliştirmek istediğimiz körfez ülkelerinin başında Katar geliyor. Çünkü Katar dünyanın en yüksek kişi başı milli gelirine sahip ülkesi. Doğal kaynağı zengin olan bir ülke. Gaziantepli firmaların Katar'da ki fırsatları keşfetmesi çok önemli. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde Katar temasları bir hayli verimli geçti. Bundan sonraki süreçte Gaziantep'in ekonomik potansiyelini yerinde görmek üzere Katarlı yetkililer ve iş adamları ilimizi ziyaret edecek. Bu adımların somut işbirliklerine dönmesi için girişimlerimiz devam edecektir" şeklinde konuştu.
(SD-Y)

25.04.2017 14:09:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI
Gaziantep'te Altın Fıstık Ses Yarışması düzenleniyor
YEREL

GAZİANTEP'TE ALTIN FISTIK SES YARIŞMASI DÜZENLENİYOR
GAÜN 500 çınar fidanı
YEREL

GAÜN 500 ÇINAR FİDANI
Bulduğu ve emniyete verdiği 16 bin lira işçilerin ücretiymiş
YEREL

BULDUĞU VE EMNİYETE VERDİĞİ 16 BİN LİRA İŞÇİLERİN ÜCRETİYMİŞ

Şehitkamil Belediyesi halkın nabzını tuttu
YEREL

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ HALKIN NABZINI TUTTU
Serap ve Mustafa Bulat'ın heykel sergisi
YEREL

SERAP VE MUSTAFA BULAT'IN HEYKEL SERGİSİ
Büyükşehir Şehitkamil bölgesinde 143 km asfalt yaptı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ŞEHİTKAMİL BÖLGESİNDE 143 KM ASFALT YAPTI
Çocuk Edebiyatı atölyeleri devam ediyor
YEREL

ÇOCUK EDEBİYATI ATÖLYELERİ DEVAM EDİYOR
GKV'li minik ressamlara ödül yağdı
YEREL

GKV'Lİ MİNİK RESSAMLARA ÖDÜL YAĞDI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te deri fabrikasında yangın
YEREL

GAZİANTEP'TE DERİ FABRİKASINDA YANGIN
Gaziantep'te iplik fabrikasındaki yangın
YEREL

GAZİANTEP'TE İPLİK FABRİKASINDAKİ YANGIN
Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın
YEREL

GAZİANTEP'TE İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

Acil duruma ilk müdahalede bulunan profesyoneller için konferans
YEREL

ACİL DURUMA İLK MÜDAHALEDE BULUNAN PROFESYONELLER İÇİN KONFERANS
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI

MÜSİAD Gaziantep Şubesinden Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı
YEREL

MÜSİAD GAZİANTEP ŞUBESİNDEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI
GAÜN öğrencilerinden çocuklara bayram hediyesi
YEREL

GAÜN ÖĞRENCİLERİNDEN ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ
Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE HIRSIZLIK OPERASYONU
GAGİAD'dan &quot;Kentsel Güç Küresel Rekabet IV Mezun Olmak Yeterli Mi?&quot; paneli
YEREL

GAGİAD'DAN "KENTSEL GÜÇ KÜRESEL REKABET IV MEZUN OLMAK YETERLİ Mİ?" PANELİ
MHP Oğuzeli İlçe kongresinde Muharrem Özsert yeniden başkan seçildi
YEREL

MHP OĞUZELİ İLÇE KONGRESİNDE MUHARREM ÖZSERT YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
MHP'de Orhan Yılmaz yeniden güven tazeledi
YEREL

MHP'DE ORHAN YILMAZ YENİDEN GÜVEN TAZELEDİ
Minik öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER 23 NİSAN'I KUTLADI
Çanakkale'de büyük bir destan var
YEREL

ÇANAKKALE'DE BÜYÜK BİR DESTAN VAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER! 12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR...

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!