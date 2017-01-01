Zehir tacirleri gözaltına alındı
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Narkotik Suçlar İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlar İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tacettin Veli Mahallesi'nde operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda M.Ö., Y.Ö. ve C.G.'nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.
(AÖ-Y)
25.04.2017 14:11:36 TSI
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