Kilis'e atılan roketler nedeniyle kapatılan ikinci öğrenim yeniden açılıyor
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KİLİS (İHA) - AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Kilis'e atılan roketler nedeniyle 7 Aralık Üniversitesinde kapatılan ikinci öğretimin yeniden başlayacağını söyledi.
Milletvekili Reşit Polat, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştüğünü ifade ederek, "Kilis 7 Aralık üniversitesi 2'inci öğretimi yeniden öğrenime açılmıştır. Kilis'imize hayırlı olsun. Geleceğimizin güvencesi gençlerimize tekrar bu imkanı tanıyan, başta Milli Eğitim Bakanlığımıza, YÖK başkanımıza ve emeği geçenlere şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.
Geçen yıl Kilis'e atılan roketler nedeniyle üniversitede ikinci eğitim kapatılmıştı.
(MAD-SD-Y)
25.04.2017 14:12:14 TSI
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