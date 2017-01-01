25 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Edip Akbayram 1 Mayıs'ta Zonguldak'ta

25 Nisan 2017 Salı, 14:04
Edip Akbayram 1 Mayıs'ta Zonguldak'ta
Edip Akbayram 1 Mayıs'ta Zonguldak'ta

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Bu yıl İşçi Emekçi Bayramı'nı Zonguldak'ta kutlama kararı alan Genel Maden işçileri Sendikası, İşçi-Memur sendikaları ve Demokratik Kitle örgütleri işçi bayramının coşkuyla kutlanması için hazırlıklarını sürdürüyor.
Tertip Komitesi, sanatçı Edip Akbayram ile anlaşma sağladı.
1 Mayıs 2017 pazartesi günü saat 13.30'da Madenci Anıtı'nda yapılacak olan İşçi-Emekçi Bayramı'nda Edip Akbayram, Madencilerle ve Zonguldak halkıyla buluşacak. İlçelerden ve çevre illerden 1 Mayıs'a geniş bir katılım bekleniyor.
(SÖ-SÖ-Y)

25.04.2017 14:13:14 TSI
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