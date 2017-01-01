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Edip Akbayram 1 Mayıs'ta Zonguldak'ta



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Bu yıl İşçi Emekçi Bayramı'nı Zonguldak'ta kutlama kararı alan Genel Maden işçileri Sendikası, İşçi-Memur sendikaları ve Demokratik Kitle örgütleri işçi bayramının coşkuyla kutlanması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Tertip Komitesi, sanatçı Edip Akbayram ile anlaşma sağladı.

1 Mayıs 2017 pazartesi günü saat 13.30'da Madenci Anıtı'nda yapılacak olan İşçi-Emekçi Bayramı'nda Edip Akbayram, Madencilerle ve Zonguldak halkıyla buluşacak. İlçelerden ve çevre illerden 1 Mayıs'a geniş bir katılım bekleniyor.

(SÖ-SÖ-Y)



25.04.2017 14:13:14 TSI

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