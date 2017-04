YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ortahisar Belediye Başkanı Genç 3 yılını değerlendirdi

Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, düzenlediği basın toplantısında görevde bulunduğu 3 yılını değerlendirdi.

Başkan Genç, amaçlarının Trabzon'u her yönüyle ileriye taşımak olduğunu belirterek bu konuda her kesimin desteğini beklediklerini söyledi. 2012 yılında çıkan yasayla 2014 yılı itibariyle Büyükşehir yapılanması içerisinde olduklarını hatırlatan Başkan Genç, 226 bin nüfusla devralınan nüfusun 327 bin 700 olduğunu 42 mahalle olan sayının da 85'e çıktığını belirterek hizmet noktasında vatandaşın memnuniyeti için çalıştıklarını söyledi.

Makine parkına 11 milyonluk yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Genç, bu konuda eksiklerinin bulunmadığını belirterek "Geçen yıl 100 bin ton asfalt hedefimizi 5 bin ton geçtik. Beton yol hedefini de hemen hemen tutturduk" bilgisini paylaştı.

Hizmet binası çalışmalarının sürdüğünü bu konuda yapılanları sıralayan Başkan Genç, "Belediye olarak hizmet binamızın olmayışı ciddi bir eksiklik. Göreve geldiğimizde bu konudaki çalışmalarımızı sürdürdük. Yaptığımız çalışmalar sonucu Zağnos'un 4. Etabı'nı 60 milyon TL bedelle TOKİ'den satın aldık. Bu alan yaklaşık 25 dönüm civarında. Bu konuda şu an 4 binanın mahkeme süreci devam ediyor. Projemiz hazır. Belediye ile ilgili olan kısmın ihalesini yaptık. Önümüzdeki günlerde temel atma merasimiyle çalışmalara başlayacağız. Burada eş zamanlı olarak yıkımlar gerçekleşti. Kalanlarda devam ediyor. Yargı süreci süren 5 parsel dışında kamulaştırma tamamlandı. Zağnos dönüşüm projesini 4 etabında ki projesiyle beraber orada oluşturacağımız alanlarla beraber güzel bir yaşam alanı şehrimize kazandıracağız" dedi.

Pelitli'deki kentsel dönüşüm projesinin sürdüğünü kaydeden Başkan Genç, "Pelitli Kentsel Dönüşüm Projesi'ni Büyükşehir Belediyesi'nden devraldık. Bu alana 41 adet iş yeri ve orada bulunan camimizi yapacağız. Şuan caminin bulunduğu etabın birinci kısmı çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Tünel Akvaryum Projesi

Yapılacak tünel akvaryum sayesinde özellikle turizm alanında şehrin markasını daha da ileriye taşıyacağına inandığını kaydeden Başkan Genç, "Şehrimize Antalya, İstanbul, Ankara'daki gibi yüzey üzerinde bulunan akvaryum tarzını tünel içerisinde kazandırmayı düşündük. Tünel akvaryumda tahsis gerçekleşti. Kale Park'tan Atapark'a kültür turizm aksı düşündük. Deniz şehri olan Trabzon'da, hem ülkemiz etrafındaki denizlerin, hem de okyanus türlerinin oluşabileceği konseptle birlikte Tünel Akvaryum Projesi'ni tamamladık. Hem jeolojik hem de arkeolojik çalışmalarda mesafe aldık. Mülkiyetin TOKİ'ye ait olması nedeniyle bunu kuruma taşıyarak tahsisini istedik. TOKİ, 1 ay önce o alanı Ortahisar Belediyesi'ne tahsis etti. Şuna da eş zamanlı olarak uygulama projemizi yapıyoruz. Burası SİT alanı, koruma alanı olması nedeniyle, koruma kurulunun onayıyla çalışmaları sürdürüyoruz. Bize tahsis edilen giriş ve çıkış koridorlarının hangi alanında bu tünelin olabileceği noktasında koruma kurulu onayı verir, biz de onaylayarak TOKİ nezdinde adım atacağız" şeklinde konuştu.

Kemeraltı'nda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Genç, burasını farklı bir alana kavuşturacaklarını ifade ederek "Kemeraltı'nda çalışma başlatarak birinci etabını ihale ettik. Birinci etabı bu yaz bitirip teslim alacağız. Oraya gelen ziyaretçimiz daha sağlıklı daha huzurlu bir şekilde alışverişini yapacak. İnşallah bu yaz tamamlayacağımız 1. Etabını Kültür Bakanlığı'na sunduk. 2 ve 3. Etabını belediyemizden bir lira çıkmadan bizzat projesi dahil yapmaya hazır olduklarını beyan ettiler. İnşallah Kemaraltı'nda drenaj sıkıntısı olmayan kısımların da üstünü kapatarak ki bu proje aşamasında belli olacak yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.



"600 dönümü ot fiyatına satın aldık"

'Mamat' ismiyle anılan yerde 600 dönümlük arazinin hazineden ot bedeli karşılığı yaklaşık 120 bin TL'ye belediye tarafından satın alındığını kaydeden Başkan Genç, "Geçtiğimiz ay itibariyle buradaki 600 dönümü Ortahisar Belediyesi'ne tahsis ettik. Bu zor bir süreçti. Devlet arazisini devralmak kolay değil. Özellikle mera ise hiç kolay değil. Bu konuda şehrimizin turizm yönüne katkı sağlamak için, DOKAP Eylem Planı'nda turizm alanı olan bu alanı, çok daha değişik konseptlerle beraber ciddi manada turizm destinasyonu kazandırmak istiyoruz. O alanın gerek spor sahaları ile beraber, piknik yerleri, serbest kamp alanları, rekreasyon alanlarıyla bu şehre çok ciddi destinasyon olacağı kanaatindeyim. Bu konudaki proje çalışmalarımızı da yapacağız. Yatırım yapmak isteyen ciddi manada dışarıdan yatırımcılar da var. İnşallah güzel bir projeyle bizim düşündüğümüz konsept bu. Ama halkımızın da neler olabilir şekilde tartışıp, halkımıza da açık projeyle şehrimizi kazandırmak istiyoruz. Ben bunu şehrimize yaptığımız en önemli çalışmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Burası tarihi İpek Yolu'nun güzergah merkezi. İnşallah güzel projeyle şehrimize kazandıracağız" dedi.

Başkan Genç konuşmasında doğalgaz konusuna da değinerek "Doğalgaz konusunda merkezde yüzde 60'ları geçtik. Çukurçayır bu yıl doğalgaz ile buluşacak. Bu konuda geç kaldık, bitmesi lazımdı şuana kadar" ifadelerini kullandı.

25.04.2017 14:15:33 TSI

