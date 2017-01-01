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Ardahan'daki 57. Alay Vefa Yürüyüşü'ne yüzlerce genç katıldı



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Ardahan'da "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yapıldı.

Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program, sabah namazına müteakip Ardahan Merkez Camisi'nde 'Çanakkale Konulu' vaazın verilmesiyle başlandı. Namazın ardından cami bahçesinde çorba ikram edildi. Daha sonra Valilik önünde toplanan öğrenci ve vatandaşlardan oluşan kortej, 102 metrelik Türk bayrağı ile Şehitliğe yürüdü. Şehitlikte konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Çanakkale'de ve 81 il merkezinde 57. Alay ve tüm şehitler adına "Vefa Yürüyüşü" düzenlendiğini belirtti. Akar," Kahramanlar Savaşı olarak Türk ve Dünya tarihine geçen bu cephe savaşında, verilen kayıpla birlikte çarpışmaların şiddetine bakıldığında, insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük savaşlardan biri olduğu unutulmamalıdır. 24 Nisan 1915 tarihine kadar bizzat Yarbay Mustafa Kemal ve Binbaşı Hüseyin Avni tarafından sürekli eğitime tabi tutulan 57. Piyade Alayı, 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alır almaz Conkbayırı'na hareket etmiştir. 57. Alayın Conkbayırı'na hareket eden üç taburu ve bir dağ bataryasını oluşturan, yaklaşık 3 bin subay ve askeri, Conkbayırı'nda kendisinden yaklaşık 6 kat büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçerek Kahraman Türk askerinin üstün cesaretini göstermiştir. Göstermiş olduğu büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçen 57. Piyade Alayı milletimizin inancını, kahraman ordumuzun savaş gücünü, kuvvet ve kudretini bütün dünyaya bir kez daha ispat etmiştir" dedi.

Akar, "Bizler bugün burada Anadolu topraklarının vatan olması için özgür ve bağımsız yaşayabilmemiz için, canlarını veren 57. Alay Şehitlerimizi, Çanakkale Şehitlerimizi, 15 Temmuz Şehitlerimizi ve Tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman Şehitlerimizi anmanın önemi kadar, onları anlamak, hissetmek ve bizlere miras olarak bıraktıkları Vatan, Millet, Bayrak gibi milli ve manevi değerlerimizi siz gençlerimizin sahip çıkmasıdır. Bu vatanımız kolay kazanılmadı. Bunu çok iyi bilmeliyiz. Eğer bugün burada rahat bir şekilde özgürce nefes alabiliyorsak, şehitlerimizin bizler için verdiği nefeslerin sayesindedir. İşte buda gençlik olarak bizim görev ve sorumluluğumuzu kat, kat arttırmaktadır. Sizlerin de aziz şehitlerimizin mirasına sahip çıkarak onlara hayırlı bir evlat olacağınıza inancımız tamdır" dedi.

Şehitlikte düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilerek, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

(OY-Y)



25.04.2017 14:15:45 TSI

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