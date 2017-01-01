YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Devrek'te Belediyesi ile Bülent Ecevit Üniversitesinden kültür sanat etkinliği

Devrek'te Belediyesi ile Bülent Ecevit Üniversitesinden kültür sanat etkinliği



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çeşitli organizasyonlar düzenlenmeye başlandı.

Devrek Belediyesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile hayata geçirilen "Kültür Sanat Halk Buluşması Günleri" kapsamında organize edilen etkinliklerde vatandaşlar ve protokol bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programın ilkine BÜE Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Resim sergisi ile başlanırken, aynı gün içerisinde de BÜE Devlet Konservatuarı Akademik Orkestrası tarafından verilen özel konser vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Düzenlenen etkinliklerle ilgili bilgi veren Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Belediye olarak kültür ve sanata büyük önem vermekteyiz. Rektörümüz ile yaptığımız görüşmelerde ilçemizde çeşitli etkinlikler düzenleme kararı aldık ve kendisi de bizlere bu konuda desteklerini esirgemedi buradan vatandaşlarım adına BEÜ Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutluoğu, devrek Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Nurettin Hatunoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

(RFK-Y)



25.04.2017 14:17:49 TSI

NNNN

