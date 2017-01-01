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Kdz. Ereğli HEM ile Türk Loydu arasında anlaşma imzalandı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Halk Eğitim Merkezi ile ulusal uygunluk değerlendirme kuruluşu Türk Loydu arasında, Mesleki Yeterlilik Kurumu sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere işbirliği protokolü imzalandı.

Kdz. Ereğli HEM ile Türk Loydu arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yapılan protokol için Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, HEM Müdürü Zuhal Efe ve Türk Loydu yetkilileri Murat Devrez ve Kemal Gürel ile bir araya geldi. Protokolün imzalanmasının ardından bilgilendirme yapan Türk Loydu firma yetkilisi Murat Devrez, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 5544 Sayılı Kanun kapsamında belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki mesleklerde, belgesiz kişiler çalıştırılamamakta ve bu kişilerin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından sınav ve belgelendirilme faaliyetlerinin yapılması gerektiğini ifade etti. Evrez açıklamasında "Bu amaçla MYK tarafından yetkili ulusal uygunluk değerlendirme kuruluşu olan Türk Loydu ile Karadeniz Ereğli Halk Eğitim Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalanarak, belgelendirmeye ilişkin sınavların Karadeniz Ereğli Halk Eğitim Merkezi atölyesinde yapılabilmesi sağlanacaktır. Protokol çerçevesinde Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi atölyesinde Çelik Kaynakçısı, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı, Alüminyum Kaynakçısı, İskele Kurulum Elemanı işkollarına ait sınavlar gerçekleştirilecektir. Adaylar sınavlardan başarılı oldukları takdirde sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında iade edilecektir. Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi birçok değerli paydaşa sahip klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir "Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşudur" dedi.

Belge ve sınav başvuruları için Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi ile irtibata geçilmesi gerektiği belirtildi.

(VK-SÖ-Y)



25.04.2017 14:18:31 TSI

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