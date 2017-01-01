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MEÜ Denizcilik Fakültesi'nin inşasını MDTO üstlendi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) denizcilik eğitimi alanındaki desteklerine devam ediyor. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü ile yapılan protokol gereğince Denizcilik Fakültesi binası MDTO tarafından inşa edilecek.

Geçtiğimiz yıllarda Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının inşasını yapan ve MEÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu'na simülatör desteği sağlayan MDTO, Denizcilik Fakültesi'nin inşasını yapmaya hazırlanıyor. Binanın inşasına ilişkin protokol, Rektör Prof.Dr. Ahmet Çamsarı ile MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu arasında imzalandı. İmza törenine MDTO Yönetim Kurulu üyeleri ile sekretaryası da katıldı. İmzalanan protokol gereğince, Denizcilik Fakültesi binası projelendirme ve inşaatı MDTO tarafından yaptırılarak anahtar teslimi şeklinde üniversiteye devredilecek. 5 bin 600-7 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanan binaya, yapımı tamamlandığında MDTO Denizcilik Fakültesi ismi verilecek. İmza töreni önce konuşan Rektör Ahmet Çamsarı, üniversite-STK işbirliğini önemsediklerini belirterek, imzalanan protokol ile bu işbirliğinin güzel bir örneğinin verildiğini söyledi. MDTO'nun bu konuda öncü kurumlardan biri olduğunu kaydeden Çamsarı, diğer kurumların da kendi faaliyet alanlarına göre ilgili fakülteler ile işbirliği içinde olmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Cihat Lokmanoğlu ise denizcilik eğitiminin MDTO'nun hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan biri olduğunu ifade ederek, denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye gemi adamlarının yetişmesi ve özellikle Mersin'in denizcilik eğitiminde daha iddialı bir konuma taşınması için eğitim kurumlarını her anlamda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

(KRY-Y)



25.04.2017 14:18:42 TSI

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