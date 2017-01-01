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Köpek barınağına konulan Pitbull ölü bulundu



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kediye saldıran ve ardından belediye ekipleri tarafından uyutularak geçici hayvan barınağına alınan pitbull cinsi köpek ölü bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kediye saldıran ve ardından belediye ekipleri tarafından uyutularak geçici hayvan barınağına alınan pitbull cinsi köpek ölü olarak bulundu. Akçakoca Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, köpeğin kalp krizinden veya kalp yetmezliğinden öldüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Cuma günü saat 16.00'da belediyeye insanlara saldırıyor ve kedileri parçalıyor diye gelen şikâyet üzerine olay yerine giden ekipler tarafından saldırgan ve beslenmesi yasak olan ırklar arasında olan pitbull cinsi köpeğe alt dozlarda sakinleştirici uygulanarak barınağa alınmıştır. Cumartesi ve pazar günleri sağlıklı olan ve anesteziden dolayı bir sorunu olmayan köpeğin beslenmesi ve bakımı barınakta devam etmekteydi. Pazartesi sabahı mesaiye başlandığında köpeğin cansız bir şekilde kafeste olduğu görüldü. Aynı gün yapılan otopsisinde köpeğin kalp damarında çatlak olduğu ve kalbinde aşırı büyüme olduğu, buna bağlı olarak kalp krizi veya kalp yetmezliği sorunu yaşadığı kanısına varıldı" ifadelerine yer verildi.

(TT-RFK-Y)



25.04.2017 14:19:21 TSI

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