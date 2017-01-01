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İzmit'te naat okuma yarışması düzenlendi

25 Nisan 2017 Salı, 14:12
İzmit'te naat okuma yarışması düzenlendi
İzmit'te naat okuma yarışması düzenlendi

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi ve Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğinde kızlar arası naat okuma yarışması gerçekleştirildi.
Büyük ilgi gören yarışmayı İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı, Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Muhammet Kocakay ile veliler de takip etti. Yarışmanın açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bu coğrafyada var olmanın bir anlamda kale olmanın, İslam'ın ve İslam ülkelerinin sancaktarı olmanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Bize böyle bir görev verilmiş. Bu topraklarda kalmak için verdiğimiz mücadelelerdeki en büyük en büyük gücümüz değerlerimize, geleneklerimize, birliğimize beraberliğimize sahip çıkışımızdır" dedi.
Konuşmasında son 15 yılda eğitimde gelinen noktaya da değinen Başkan Doğan, "Hükümetimiz eğitim konusunu her şeyden önde tutuyor. Son 15 yılda ülkemizdeki eğitimde gelinen noktayı hepimiz görüyoruz. Tarihte ilk defa eğitim için ayrılan bütçe savunma bütçesinin önüne geçti. Tepegözü dahi olmayan okullardan akılı tahtaları olan sınıflara, bilgisayar sınıflarından her türlü teknik donanıma sahip okullara geçtik. Biz de asli görevlerimiz arasında olmamasına rağmen eğitime destek olmayı kendimize görev kabul ettik. Şimdiye kadar 70 dan fazla okula çok amaçlı salon, öğretmenler odası, veli bekleme yeri, kütüphane ve Atatürk büstü kazandırdık. Her yıl binlerce öğrenciye etüt merkezilerinde ücretsiz eğitim verip kitap desteğinde bulunuyoruz. Okul hizmet masamızla okullarımızın tadilat ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Milli Eğitim konusunda her şeyi devletten beklenmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuya toplumun her kesimin sahip çıkıp destek olması gerekir. Çünkü eğitim kurumlarındaki çocuklarımız çok iyi şartlarda yetişmeli. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız bizim için çok önemli. Biz bu hizmetlerimizi kendimize görev bildik" diye konuştu.
Sözlerine devam eden Başkan Doğan, "İzmit Belediyesi olarak bizler, Peygamber efendimizin çizgisinde çalışmaya gayret eden bir anlayıştayız. Peygamber efendimiz genç dostuydu, gençlere çok güvenirdi. Hatta en önemli komutanlarını gençlerden seçerdi. Bugün bu anlayış çok güzel gerçekleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız genç dostu bir cumhurbaşkanı, gençlere çok güveniyor" şeklinde konuştu.
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader de yaptığı konuşmasında, "Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. İzmit Belediyemizin eğitimle ilgili yaptığı çalışmaları hepimiz görüyoruz. Eğitim gönüllüsü bir belediye başkanımız olduğu için çok şanslıyız" açıklamasını yaptı.
(İG-GY-Y)

25.04.2017 14:20:17 TSI
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