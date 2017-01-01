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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Taşkın Konağı'nı restore etti

25 Nisan 2017 Salı, 14:15
Taşkın Konağı'nı restore etti
Taşkın Konağı'nı restore etti

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'daki tarihi Taşkın Konağı restore edildi.
Ortahisar ilçesinin Ortahisar Mahallesi Amasya Sokak'ta bulunan Taşkın Konağı, Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona tabi tutuldu. Bodrum, zemin, normal kat ve çatı katı olmak üzere toplam 4 kattan oluşan tarihi müstakil binanın restorasyon çalışmaları yaklaşık olarak 700 bin TL maliyetle tamamlanırken, tarihi tescilli binanın en modern şekilde Trabzon'a kazandırılması sağlandı.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihi Taşkın Konağı'nın restorasyonu ile Belediye olarak Ortahisar kentsel yenileme projesine de öncülük yaptıklarını kaydetti. Gümrükçüoğlu "Belediyemize ait olan bu tarihi bina, kültür ve sosyal amaçlı olarak kullanılacaktır. Tarihi binamızın bulunduğu bölge, Ortahisar kentsel yenileme alanı içinde kalmaktadır. Bilindiği gibi, Trabzon'daki ilk Türk yerleşim yeri olan bu tarihi bölgeyi her yönüyle ortaya çıkarma çabasındayız. Bölgede gerek kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ve gerekse şahıslar tarafından bu şekilde icra edilecek olan çalışmalarla tarihi miras korunmuş olacaktır. Tarihi mirasımızı korumak ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak hepimizin görevidir" dedi.
(BK-ÖS-Y)

25.04.2017 14:23:48 TSI
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