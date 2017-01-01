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Aydın'da 70 bin adet yerli tohum fide dağıtımı yapıldı

25 Nisan 2017 Salı, 14:19
Aydın'da 70 bin adet yerli tohum fide dağıtımı yapıldı
Aydın'da 70 bin adet yerli tohum fide dağıtımı yapıldı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Atatürk Kent Meydanında kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz 70 bin adet fide dağıtımı yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 2014 yılında başlattığı "Yerel tohum gelecektir" projesi kapsamında Aydın Atatürk Kent Meydanında yerli tohum fide dağıtımı gerçekleştirilirken, vatandaşlar ücretsiz dağıtılan fidelere yoğun ilgi gösterdi. Başkan Özlem Çerçioğlu, kendi elleri ile vatandaşlara fide dağıtırken, "Bahçeniz olmasa bile bu fideleri saksılarda yetiştirin ve ürünlerini afiyetle tüketin" dedi.

Çerçioğlu Aydın'ın tüm köylerinde yaptıkları araştırmalar sonucu elde ettikleri tohumları fide haline getirdiklerini ifade ederek, "Aydın'daki tüm köyleri dolaşarak sandıklardaki yerli tohumlarımızı bulduk. Daha sonra Bozdoğan ilçemizde seralarımızı oluşturduk. Bu tohumları fide haline getirdik. Başarıya ulaştıktan sonra biz bunları bu hale getirdik. Bu yıl 2 milyon adet fideyi tüm Aydın'da yaşayan yurttaşlarımıza dağıtıyoruz. Bunun şöyle bir özelliği var. Türkiye'de ilk defa uygulanıyor. Tohumdan fide haline getirdik. Fideden de Çakırbeyli Mahallesindeki pazarda üreticilere dağıttık. Üreticiler bunları aldılar ve evlerinin bahçesine dikiyorlar. Elde ettikleri bu ürünleri direk tüketiciye sunuyorlar. Hatırlar mısınız o çocukluğumuzda sabah kahvaltılarında domatesler mis gibi kokardı. Artık şimdi öyle domates bulmak mümkün değil. İşte şimdi bunlar o domatesler, o biberler, o salatalıklar. 2 milyon adedi tüm Aydın il genelinde ilçelerde, köylerde dağıtıyoruz ve her geçen yılda fide sayısını arttırarak götürüyoruz. Bahçeniz olmayabilir ama mutlaka bir saksı edinebilirsiniz, evinizin balkonunda saksınıza dikerseniz, sabah kalktığınızda hormonsuz biber ve domatesinizi elde etmiş olursunuz" dedi.
Bu yıl 2 milyon adet üretilen yerli tohum sebze fidelerinin, Aydın il genelinde vatandaşlara dağıtılması planlanıyor.
(OD-MB-Y)

25.04.2017 14:28:53 TSI
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