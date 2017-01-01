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MİDDER'den ASP İl Müdürlüğüne ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER)Erzurum Şube Başkanı Murat Atar ve yönetim kurulu üyeleri Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürü Cemil İlbaş'ı ziyaret ettiler.

Atar, derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Atar, amaçlarının 15 temmuzu unutturmamak olduğunu belirterek, toplumun tüm kesimleriyle milli birlik ve beraberlik ruhunu devam ettireceklerini ifade etti.

Derneğin amacı hakkında açıklamalarda bulunan Atar, " Amacımız gelecek nesillere, halkın milli İradesinin konuştuğu 15 Temmuz gecesini unutturmamak ve her daim derneğimizi daha da büyütüp tüm Türkiye'ye bu ruhu taşımak ve yaşatmaktır. 15 Temmuz gecesi meydanlara inen insanları ve o birlikteliği, dayanışmayı ve beraberliği o ruhu yaşatmaya ve diri tutmaya çalışacağız. Eğer ki bunu başarırsak, bir daha karşımızda hiçbir şekilde böyle bir terörist eylemi girişimine kimse bu topraklarda teşebbüs edemez. Toplumun tüm kesimiyle milli birlik ve beraberlik ruhunu devam ettireceğiz'' dedi.

ASP İl Müdürü İlbaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneğinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

İlbaş, şehit ve gazilerine yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, 15 temmuz gazilerinin Erzurum Valiliği koordinatörlüğünde ilçelerde söyleşi programı düzenlediğini, 15 temmuzda yaşananları vatandaşlara aktarıldığını anımsattı.

15 Temmuz ruhunun yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten İlbaş, 15 temmuz gazi ve şehit yakınlarına kurum tarafından çeşitli hizmetler verildiğini anımsattı.

İlbaş, böylesine önemli bir derneğin Erzurum'da aktif çalışmalar yapmasının memnun edici olduğunu belirterek, dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Ziyarette MİDDER Erzurum Şube Başkanı Atar, İlbaş'a derneğin ajanda setini hediye etti.

(ERZ-Y)



25.04.2017 14:32:14 TSI

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