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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon'dan Çanakkale şehitlerine vefa

25 Nisan 2017 Salı, 14:27
Trabzon'dan Çanakkale şehitlerine vefa
Trabzon'dan Çanakkale şehitlerine vefa

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'da Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü anısına 102 metre boyundaki Türk bayrağı ve belediyenin bando ekibi ile birlikte büyük bir kalabalığın katıldığı yürüyüş gerçekleştirildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" etkinliği kapsamında Gülbaharhatun Camisi'nde vatandaşlar ve öğrenciler sabah namazı kıldı, dua etti. Namazın ardından cami bahçesinde toplanan kalabalığa çorba ikram edildi. Türk bayrağı dağıtımından sonra Atapark'tan İskenderpaşa Camisi'ne yürüyüş başladı.
Çanakkale savaşlarında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı başta olmak üzere Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, şube müdürleri, Gençlik Merkezi ekipleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
Vatandaşların alkışlarla desteklediği yürüyüşün ardından İskenderpaşa Camisi'nde toplanan kalabalık, burada şehitler için okunan duanın ardından dağıldı. İl Müdürü Birdal Öztürk, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, Çanakkale ruhunu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.
(BK-ÖS-Y)

25.04.2017 14:36:23 TSI
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