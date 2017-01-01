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KÖYDES Ödeneği için Artvin'e 28 milyon ödenek



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ARTVİN (İHA) - Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin'de, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü söyledi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, KÖYDES projesinin uygulanmaya başladığı 2005 yılından bugüne kadar il genelinde kırsal altyapı yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarda bin 877 adet köy yolu, 551 adet içme suyu, 34 adet sulama, 4 adet alt yapı, 3 adet atık su projesi olmak üzere toplam 2 bin 469 projenin başarıyla tamamlandığını söyledi.

KÖYDES projelerinin köylere hayat verdiğini ve köylülerin yaşam standartlarını yükselttiğini ifade eden Vali Doğanay, "İl Özel İdaresi yatırım programı ve KÖYDES projesi kapsamında köylerimizin ihtiyacı olan hizmetlerin ifasına yönelik çalışmalara etkin ve verimli şekilde 2017 yılında da devam edeceğiz" dedi.

İl genelindeki 320 köy ile bin 754 ünite olmak üzere toplam 2 bin 74 ünitenin hizmet ağında bulunduğunu ifade eden Doğanay," KÖYDES projesi kapsamında 2005-2016 yılları arasında il genelinde 319 kilometre ham yol, 176 kilometre tesviye, 1.449 kilometre stabilize, 269 kilometre asfalt, 382 kilometre beton yol, 1.301 kilometre onarım, 255 bin 129 metreküp taş duvar, 48 bin 917 metrekare parke, 1.656 adet menfez, 41 adet köprü yapımı gerçekleştirilmiştir. Projelerin başarıyla tamamlanması İl Özel İdaresi ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerimizin koordineli çalışması sonucu gerçekleşmiştir" diye konuştu.



Artvin'e 2017 yılı KÖYDES ödeneği için 28 Milyon 383 bin lira ödenek tahsis edildi

2017 yılı dönemi için Artvin'e toplam 28 milyon 383 bin 455 liralık ödeneğin tahsis edildiğini kaydeden Vali Doğanay, "2017 yılı için iller bazında tahsis edilen 900 milyon TL ödenek dağılımı dikkate alındığında Artvin ili 28 milyon 383 bin TL'lik ödenekle yüzde 3.15'lik oranla Türkiye'de beşinci sırada yer almaktadır. İlimizde 2017 yılında köy yolunda 177, İçme suyu 23, Sulama 4 adet olmak üzere toplam 204 proje uygulanacaktır. Proje önceliğimiz öncelikle köylerimizin içme suyu ihtiyacını çözmek daha sonra köy yollarımızın standartlarını yükseltmektir. İlimizde 313 köy 1.256 ünite sulu, 7 köy 498 ünite suyu yetersiz olup, susuz köy ve ünite bulunmamaktadır. Suyu yetersiz ünitelerin büyük bir bölümü kışla, yayla ve mezralardır. 2005 yılından bugüne kadar KÖYDES projelerinin gerçekleşmesinde büyük bir özveriyle çalışan İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri personellerine halkımız adına teşekkür ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

(HFD-ÖS-Y)



25.04.2017 14:38:51 TSI

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