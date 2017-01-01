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Çocuklar uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile Kassel Çocuk Yuvası işbirliğinde Seka Park alanında uçurtma şenliği düzenlendi.

Seka Park'taki uçurtma şenliğine Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan SHÇEK'na bağlı Kassel Şehri Çocuk Yuvası Müdürlüğü'nde kalan 6-8 yaş grubundan yaklaşık 120 çocuk katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki şenlikte çocuklar, uçurtmalarıyla gökyüzünden adeta bir renk cümbüşü oluşturdular. Birbirinden renkli ve ilginç uçurtmalarla doyasıyla eğlenen çocuklar, "Bizlere böyle bir imkanı sağlayanlara ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

(İG-GY-Y)



25.04.2017 14:40:55 TSI

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