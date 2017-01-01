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Bozüyük Belediyesi'nin yeni yıl takvim hazırlığı

- '4 Mevsim Bozüyük' temalı fotoğraflardan oluşan takvim hazırlanacak



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından 2018 yılı için hazırlanacak takvim için çalışmalara başlandı.

Özenle seçilecek, zamanın donduğu ve anın ölümsüzleştiği fotoğraf kerelerinden oluşturulacak takvimde vatandaşlardan gelecek fotoğraflar kullanılacak. Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlıklarına başlanan 2018 yılı takvimi için Bozüyük'ün tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıktığı, görsel zenginliği bulunan parklar ve mesire yerleri gibi çeşitli mekânlarda çekilmiş, eşsiz Bozüyük manzaralarının yer aldığı fotoğrafların kullanılması planlanıyor. Bozüyük'ün eşsiz güzelliklerini paylaşmak ve ölümsüzleştirmek amacıyla hazırlanacak 2018 yılı takvim projesi hakkında Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede; "Vatandaşlarımızın içerisinde olduğu her proje bizim için çok değerli ve çok anlamlı. Bu nedenle; 2018 yılı için hazırlayacağımız takvim projesinde vatandaşlarımızdan gelecek, 4 mevsim Bozüyük'ü anlatan fotoğrafları kullanacağız. Takvimde yer alacak fotoğraflar, fotoğrafı çeken kişinin ismi ile birlikte yayınlanacak. Belediyemizce yapılacak bu projede yer almak isteyen vatandaşlarımız 17 Kasım 2017 tarihine kadar çektikleri ve paylaşmak istedikleri yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğraflarını Bozüyük Belediyesi facebook.com/bozuyukbelediyesi facebook adresine, belediyemiz whatshapp hattı 0 530 788 01 53 numaralı telefon hattına ve belediye resmi internet sitesi web@bozuyuk.bel.tr e-mail adresine gönderebilirsiniz. Cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflarınızı da bize ulaştırabilirsiniz. Katılımlarınızı bekliyoruz" denildi.

(FSİ-MET-Y)



25.04.2017 14:42:52 TSI

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