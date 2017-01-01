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Başkan Karaosmanoğlu: "Onlar bizim ciğerparelerimizdir''



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İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Otizm Derneği tarafından organize edilen "Otizm'de Farkındalık" etkinliğine katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Otizm Derneğinin Nisan ayı "Otizm'de Farkındalık" etkinliğine katıldı. Dernek Başkanı Meltem Mutlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada bir konuşma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Onlar bizim ciğerparelerimizdir. Çocuklarımızın geleceğini ve yaşamlarını daha güzel hale getirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Son 15 yılda engellilerle ilgili önemli yasalar ve destekler hükümetimiz tarafından verildi, verilmeye de devam ediyor. Bu evlatlarımız yaşamımızın bir parçasıdır. Bu durum ne çocuğun ne de annenin tercihidir. Kadere rızada imanımızın gereğidir. Sınav dünyasında yaratan rabbimizin bize cilvesi ve güzelliğidir. Ancak bunu da fark etmek gerekmektedir. O kıymetli yavrularımızın gönül diliyle konuşmak, onların dünyalarına girmek görevimizdir. Öncelikle sevgi ve büyük fedakarlıkla çocuklarımıza hizmet edeceğiz. Bizler onların hayatını aydınlatmaya çalışacağız" diye konuştu.

(İG-GY-Y)



25.04.2017 14:43:51 TSI

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