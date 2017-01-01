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Bebek emzirme ve bakım kabini kullanım kartı başvuruları başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilen ilklerden birisi olan Bebek Bakım ve Bebek Emzirme Kabinleri kullanım kartlarının başvuruları başladı.

Bozüyük Belediyesi tarafından özellikle bebek sahibi annelerin rahatlıkla bebeklerinin bakımlarını yapmaları ve emzirmeleri için yapılan kabinlerin ilki eski hal meydanındaki yerini aldı. Diğer kabinler ise Yeşilkent Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı ile 4 Eylül Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'na yerleştirilecek. Kartlı giriş yapılacak kabinler için giriş kartları ücretsiz olarak AK Masa'dan temin edilebilecek. 2 yaşa kadar bebeği olan annelerin kullanabileceği kabinlerden faydalanmak isteyen anneler ücretsiz kullanım kartlarını almak için AK Masa'ya yanlarında getirdikleri anne, baba ve bebeğin nüfus cüzdanı fotokopileri ile başvuru yapabilecekler. 24 saatte 1 bez verecek olan kabinler 20 dakika kullanılabilecek.

Annelerin bebek bezi ve ıslak mendil gibi ihtiyaçlarının yer aldığı ve üzerinde engelli aracı şarj istasyonu bulunan kabinler daha montaj aşamasında iken vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken henüz çevre il ve ilçelerde dahi olmayan yeni bir uygulama.

(FSİ-MET-Y)



25.04.2017 14:43:53 TSI

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