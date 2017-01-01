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Tekirdağlı gençler madalyaya doymuyor



(Fotoğraflı)

Halil Dağ



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağlı gençler, Bursa'da gerçekleştirilen Okullararası Puanlı Atletizm yarışmalarında, büyük başarılara imza attı.

Heyecanının 2 gün boyunca sürdüğü yarışmalar takım ve ferdi branşlarda toplam 565 sporcunun katılımı ile Atıcılar Olimpik Atletizm Pistinde düzenlendi. Çekişmeli sahnelerin yaşandığı yarışmaların 1'inci gününde Tekirdağ'dan katılan atletler İlke Çelebi 400 metre altın madalya, Melek Çoban 100 metrede altın madalya, Begüm Yılmaz 100 metrede bronz madalya ve Demircan Gündüz uzun atlama da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Müsabakaların 2'nci gününde Begüm Yılmaz 200 metrede gümüş madalya, İlke Çelebi 200 metrede (Genç B) altın madalya, Melek Çoban Uzun atlama altın madalya, Aleyna Yalçın Gülle atmada bronz madalya, Egehan Karabulut 300 metrede engelli bronz madalya, Gönül Köksal Yüksek atlama altın madalya, Bensu Varol Yüksek atlamada bronz madalya, Batuhan Çakır uzun atlamada altın madalya ve Bensu Varol 100 metrede engelli bronz madalyanın sahibi oldu.

(HLD-MK-Y)



25.04.2017 14:44:36 TSI

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