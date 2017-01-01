'Kudüs Okumaları' etkinliği SAÜ'de
Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yedi Hilal Öğrenci Topluluğu tarafından 27 Nisan Perşembe günü 'Kudüs Okumaları' etkinliği düzenlenecek.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak etkinlik için online kayıtlar 7-13 Nisan tarihleri arası olarak belirlendi. Etkinliğe ilişkin ise 10-13 Nisan tarihleri arasında SAÜ Merkez Kafeterya'da kayıt masası kuruldu. Eğitimci Ömer Bektaş'ın 'Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs' başlıklı bir konuşma yapacağı etkinlik, Kültür ve Kongre Merkezi Salon 2'de saat 14:00'de başlayacak.
(BCT-İÇ)
25.04.2017 14:45:01 TSI
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