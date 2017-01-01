25 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Yücel, "Teleferik Alanya'yı çekim merkezi yapacak"

25 Nisan 2017 Salı, 14:40
Başkan Yücel, "Teleferik Alanya'yı çekim merkezi yapacak"
Başkan Yücel, "Teleferik Alanya'yı çekim merkezi yapacak"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, teleferik projesinde devam eden çalışmaları denetleyerek gelinen son durum hakkında bilgi aldı.
Alanya'nın en önemli projelerinden biri olan Teleferik Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de alt istasyonun kurulduğu alanda yapılacak peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları için Park Bahçeler ekibi ile incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, Damlataş bölgesinin sadece teleferik projesi ile değil, aynı zamanda yapılacak peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ile de cazibe merkezi olacağını belirtti. Yücel, "Alanya'nın 30 yıllık rüyası gerçekleşmek üzere. Teleferik Projesi kapsamında hazırladığımız peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılacağı alanda incelemelerde bulunduk. Teleferik Projesi'nin şehrimize katacağı artı değerin yanında Damlataş bölgesi peyzaj düzenlemeleri ile de göz dolduracak" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

25.04.2017 14:48:51 TSI
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