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Kızılaydan Halep'e yardım malzemesi

25 Nisan 2017 Salı, 14:40
Kızılaydan Halep'e yardım malzemesi
Kızılaydan Halep'e yardım malzemesi

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Türk Kızılayı Muş Şube Başkanlığı tarafından ülkelerindeki iç savaştan etkilenen ve çadırlarda kalan Suriyeliler için Halep'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi.
Karayolları 113. Muş Şube Şefliği önünde düzenlenen törenle yardım tırlarını uğurlayan Türkiye Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Muş Şube Cengiz Koç, yaklaşık 5 yıldır Ortadoğu'da insani dram yaşandığını söyledi. Ülkelerin yanlış politikalarının acısını genelde kadınlar, yaşlılar ve çocukların çektiğini ifade eden Cengiz Koç, "Bu doğrultuda ülkemizin Suriyeli mültecilere sağladığı insani yardımlar ortada. Batılı ülkeler ve emperyalist güçlerin hep görüntüde verdikleri duyguyu ülkemiz insanı inancı gereği, gerek duyguları gereği tırlarca malzemeyi bölgeye sevk etmiştir. Bizler de Kızılay Derneği Muş Şube Başkanlığı daha önce de bölgeye malzeme sevk ettik. Bugün burada yine insani yardımları bölgeye transfer edeceğiz" dedi.
Kızılay'ın ülkemizin merhamet eli olduğunu hatırlatan Başkan Koç, hayırseverlerin verdikleri katkıları mağdur, mazlum insanlara ulaştırma noktasında aracılık ettiklerini söyledi.
(NA-MSA-Y)

25.04.2017 14:49:40 TSI
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