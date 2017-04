YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

BALIKESİR (İHA) - Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü imzalandı.

Balıkesir' de teknik ara personel yetiştirilmesi ve sektör çalışanlarının yetkinliğinin geliştirilmesi amacıyla Balıkesir Valiliği, Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi el ele verdi. Balıkesir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine atölye yapılması ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurslar açılması konusunda işbirliği için düzenlenen imza törenine Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri katıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı konuşmasında " İki oda Başkanımızın da eğitime olan hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada Milli Eğitim'den olan arkadaşlara da şunu tavsiye ediyorum. Başta iki başkanımız olmak üzere OSB yönetimindeki diğer sanayicilerimizle birlikte eğitime olan bu ilgi ve alaka karşısında sizde bu tarafla olan iletişiminizi güçlü tutun. Herkes bu şehre hizmet etmek için burada. Tabii ki herkesin para kazandığı bir iş var ama paydamız Balıkesir, Balıkesir' in çocukları ve gençleri. Devlet olarak, Milli Eğitim olarak, Ticaret Odası ve Sanayi Odası'nın bu konudaki katkılarını önemsiyoruz. Okul yöneticilerinin ve başta Milli Eğitim Müdürümün bu diyalogu geliştirerek devam ettirmesini istiyorum. Özellikle Milli Eğitim'deki diğer arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Eğitime destek veren sanayicilerimizin kapısını yalnızca ihtiyaç durumunda değil her zaman her konuda çalın. Yapılacak işlerle ilgili sahiplenilmesi noktasında bilgilendirin, etkinliklerinize davet edin, fikir alın, istişarede bulunun. Birlik ve beraberlik içerisinde diğer konularda da güzel şeyler olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Sanayi ve okul bütünleşecek

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Yakup Yıldız ise açıklamasında "İmzalamış olduğumuz bu protokolün Balıkesirimiz ve Balıkesir eğitimi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hem kıymetli başkanımız İsmail Uğur'a hem Fahri Ermişler' e bugüne kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah beraber el ele vererek Balıkesir'de eğitimi çok daha güzel noktalara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu yapacağımız atölye ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üstlendiğimiz yurt binasının hayata geçmesiyle, sanayi ve okulun iç içe bütünleşmesi sayesinde çok daha güzel noktalara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

OSB'ye ciddi yatırımlar geliyor

İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, daha nitelikli insan gücü oluşturmak ve ekonomiyi, sanayiyi daha rekabetçi yapıya taşımak konusunda kararlı olduklarını belirterek "Bildiğiniz üzere mesleki eğitim Türkiye'de önemli bir kavram. Biz de Balıkesir olarak son yıllarda ciddi yatırımlar almaya başladık. Organize sanayi bölgelerimize ciddi manada yatırımlar gelmeye başladı. Yatırımları destekleme noktasında, sırf yer vermek, sosyal anlamda destek olmak yetmiyor, eğitim anlamında da destek olmamız gerekiyor. Bunun için meslek okullarına destek gerekiyor. Bununla ilgili, atölye ve yurt için imzaladığımız protokol ile Balıkesir Merkez Organize Sanayi Bölgesi' nde mesleki eğitim, hem meslek edindirme hem de geliştirme anlamında sanayicimize inşallah katkıda bulunmaya çalışacağız. Ben tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Valime ve Milli Eğitim Müdürüme teşekkür ediyorum" dedi.



Herkes katkı sunmalı

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler imzalanan protokolden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek "Balıkesir'de bildiğiniz gibi işsizlik yok mesleksizlik var. Biz bu sonuca göre bu doğrultuda çalışmalara odaklanıyoruz ekip olarak. Mesleki eğitim Balıkesir' de en önemli konulardan biri. Ben buradan sayın Valimin de söylediği gibi bir çağrı yapıyorum. Bu işin bir ucundan da hem sanayicimizin hem tüccarımızın tutmasını istiyorum. Devlet millet işbirliği ile Balıkesir'de çok daha güzel işler yapılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Herkesi katkı sunmaya davet ediyorum " şeklinde konuştu.



100 kişilik öğrenci yurdu

Tüm kuruluşlara örnek olabilecek protokol ile Organize Sanayi Bölgesi'nde sektörün ihtiyacına göre nitelikli eleman yetiştirilebilmesi için eğitim seviyesinin üst seviyeye çıkarılması ve Balıkesir sanayisinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının temin edilmesi hedefleniyor. İşbirliği protokolü ,Balıkesir İl milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılacak 100 kişilik öğrenci yurdu projesini de kapsıyor. Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin 1000 metrekare arazi tahsis edeceği yurt inşaatı 2 yıl içinde tamamlanmış olacak. Projenin bir diğer amacı da afiş, broşür ve çeşitli tanıtım filmleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinin tanıtılması, sektör temsilcileri ile mesleki eğitim öğretmen ve öğrencilerinin kaynaştırılmasının sağlanması olacak.

25.04.2017

