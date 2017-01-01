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Altıntaş'ta 'Minik 112' projesi



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde sağlık ekipleri tarafından öğrencilere, 'Minik 112' projesi kapsamında eğitim verildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri yetkilileri, öğrencilere, acil sağlık hizmetleri noktasında bilgilendirdi.

İlçede bulunan tüm ilkokullarda sunum yapan sağlık personeli, okul çağındaki çocuklarının karşılaştıkları sağlık problemlerinde nasıl davranmaları gerektiği, okulların sağlık örgütlenmelerinin oluşturulması, okul çağından başlamak üzere çocuklarda güvenli davranış kalıplarının gelişmesini ve trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi konusunda bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla sunum yaptı.

Eğitim sonunda öğrencileri broşür, kalem takımı, kitapçık ve çıkartmalar dağıtıldı.(YD-EFE)



25.04.2017 14:52:24 TSI

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