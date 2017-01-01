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Muğla'da 57. Alay Vefa yürüyüşü

- Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezlerince organize edilen 57. Alay Vefa Yürüyüşü genci yaşlısı 5 bine yakın vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Gençlik Merkezlerince organize edilen 57. Alay Vefa Yürüyüşü genci yaşlısı 5 bine yakın vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi. 57'inci Piyade Alayı şehitlerini anma etkinlikleri, Kurşunlu Camisinde kılınan sabah namazı ile başladı. Namaz sonrasında, Menteşe Müftüsü Arslan Çıtır, "Çanakkale ve Şehit Olmak" konulu vaaz verdi. Vatandaşlara namaz çıkışında yarma çorbası ikram edildi.

5 Kilometre Yürüdüler

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yaklaşık 5 kilometre süren vefa yürüyüşüne katılan vatandaşlara Çanakkale Kahramanlarının o dönemde giydikleri şapka (Enveriye Kabalağı) ve gömlek dağıtıldı. Yürüyüşe bu kıyafetlerle katılan vatandaşlar Çanakkale Savaşları'nda kahramanlıklarıyla destanlar yazan 57'inci Piyade Alayı şehitlerini andı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşe katılan Muğla İl Jandarma Komondo Bölüğü'ndeki görevli askerler, "Vatan Bölünmez Şehitler Ölmez", "Vatan Sana Canım Feda" sözleri ve söyledikleri marşlarla yürüyüşe katılanlara duygusal anlar yaşattılar.

Tekerlekli Sandalyesi ile Katıldı

Yürüyüşe tekerlekli sandalyesi ile katılan Mustafa Gürbüz isimli öğrenci ise yaklaşık 5 kilometre boyunca elindeki Türk bayrakları ile vefa yürüyüşünü tamamladı. 57. Alay Vefa yürüyüşüne Muğla Vali Yardımcıları Mehmet Fikret Çavuş, Fethi Özdemir, Ekrem Aylanç, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları, komandolar, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan Vefa Yürüyüşü öncesi konuşan Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, bu ülkenin kanla, canla, birlik ve beraberlik ruhu ile kurtarıldığını belirterek, "Bu yurt bizim ve ilelebet öyle kalacak" dedi

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ise şunları söyledi:

"Bugün burada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bünyesinde 81 ilimizde eş zamanlı olarak Çanakkale Şehitlerimizi yani 57. Alayı anmak için vefa yürüyüşünde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 5 km bir yolu 5 bini aşkın gencimizle çocuklarımızla vatandaşımızla protokolümüzle yürüdük. Yürüyüşümüzü valiliğin önünden başlatarak şehitlik anıtında bitirdik. Milli şairimizin dediği gibi "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" cümlelerinde olduğu gibi bizlere bu vatanı armağan eden şehitlerimizi ne kadar şükretsek onları ne kadar yaad etsek onların haklarını ödeyemeyiz. Bugün bir vefa yürüyüşünü gerçekleştirdik. Bu vesileyle katılan herkese ve desteklerinden ötürü sayın valimiz Amir Çiçek'e katkılarından dolayı teşekkür ederim"

Cumhuriyet meydanında başlayan yürüyüş Şehitlikte son buldu. Yürüyüşe katılanlara lokma ikramı yapılırken, tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ardından okunan dua ile etkinlik sona erdi.

(BT)



25.04.2017 14:56:55 TSI

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