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Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde Gaziantep mutfağından "Yuvalama"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, "Gaziantep Mutfağı Yuvalama Tekniği" üzerine workshop düzenledi. Workshop'un ardından Gaziantep'in yöresel lezzeti yuvalama, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'a tanıtıldı.

Turizm Fakültesi Fakülte Sekreteri Emine Emel Ünal'ın ocağın başına geçtiği workshopta öğrencilere yuvalamanın nasıl yapıldığı anlatıldı. Etkinliğe, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin yanı sıra Turizm İşletmeciliği ve Rehberlik öğrencileri de katılım gösterdi.

Prof. Dr. Naci Gündoğan, organizasyonla ilgili şöyle konuştu:

"Turizm Fakültesi'nde bugün Gaziantep mutfağı günü vardı. Gaziantep zaten mutfağıyla ünlü bir yöremiz. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz öğretim elemanları ve öğrencileri güzel bir Gaziantep mutfağı örneği hazırlamışlar. Bize düşen sadece bu güzel yemekleri tatmak oldu. Bu vesileyle Turizm Fakültemizdeki hocalarımızla görüşerek fakülte ve üniversiteyle ilgili düşüncelerini alma fırsatı bulduk. Öğrencilerimizi ve hocalarımızı kutluyorum."

Yemeklerin tadılmasının ardından Rektör Gündoğan, Fakülte Sekreteri Emine Emel Ünal'a teşekkür belgesi takdim etti.

(İHA-MET-Y)



25.04.2017 15:00:03 TSI

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