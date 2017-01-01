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Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli Caddesi, kanal civarında meydana gelen kazada Bikem E. yönetimindeki 01 Y 2535 plakalı otomobil ile Zafer G'nin kullandığı 01 DKP 41 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehtap E. düşerek yaralandılar. Olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı motosiklet sürücüsü Zafer G. ve motosiklette bulanan Mehtap E. Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(EMR-Y)



25.04.2017 15:03:57 TSI

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