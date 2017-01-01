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Niğde Belediyesinin 6. futbol turnuvası başladı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi'nin 6. sını düzenlediği ''Şehit Ömer Halisdemir Futbol Turnuvası''nın açılışı 5 Şubat Stadı'nın yanındaki suni çim sahada gerçekleştirildi.29 takımın mücadele edeceği turnuvanın başlama vuruşunu AK parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan yaptı.

Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği ve bu yıl 6.sı yapılan ''Şehit Ömer Halisdemir Futbol Turnuvası'' nın startı verildi. Belediye Başkanı Akdoğan turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Akdoğan, '' hem kamu kurumlarımızın hemde Niğde STK'ların bir bölümünün katıldığı ve 29 ayrı takımımızın yarıştığı futbol turnuvasını gerçekleştireceğiz. Turnuvanın centilmenlik çerçevesi içerisinde seyretmesini diliyorum. Sizlerin de buna riayet edeceğinizden hiç şüphem yok'' dedi.

Başarılı bir sezon geçirdik

Başkan Akdoğan konuşmasında Niğde Belediyespor'un başarısından bahsederken takıma destek veren tüm taraftarlara da teşekkür etti. Niğde Belediyespor olarak başarılı bir sezon geçirildiğinin altını çizen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan '' 2.lige bu sene çıkmış olmamıza rağmen hem yönetim olarak hem teknik heyet hem de takım olarak iyi mücadele gösterdik. Bu sene düşme hattından kurtulamayacağımız beklenirken takımımız ilk 5 içerisinde son 4 haftaya kadar gelmeyi başardı. Ayrıca kendi grubumuzdan en az parayı harcayarak en iyi netice alan takım yine Niğde Belediyespor. Bu bakımdan bu uğurda gayret gösteren kulüp başkanımızı ve yönetimini Niğdeli kardeşlerim adına tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon daha iyi bir Niğde Belediyespor'la Niğdeli kardeşlerimizle beraber olacağımızı ümit ediyorum'' diye konuştu.

Turnuvanın açılışında bir konuşma yapan AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.

Açılış maçını Veteranlar Acar Turizm ve Niğde Belediyesi-2 takımları oynadı. Niğde Belediyesi-2 Veteranlar Acar Turizm'i 2-0 mağlup etti.

8 grupta 29 takım

Turnuvaya 8 grupta 29 takım katıldı. Gruplarda ilk iki takımın tek devreli lig usulüne göre belirleneceği turnuvada, her grubun ilk iki takımı çapraz eşleşme ile mücadele edecek. Çeyrek final ve yarı finalin ardından 26 Mayıs'ta finale kalan 2 takım şampiyonluk için mücadele edecek.

(MB-YE-AÖ-Y)



25.04.2017 15:14:10 TSI

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