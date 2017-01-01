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Siirt Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Valiliği, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve valilik adını kullanarak yardım talep ederlere vatandaşların itibar etmemesi uyarısında bulundu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son dönemlerde bazı art niyetli kişilerin, valimiz sayın Mustafa Tutulmaz ve Siirt Valiliği adı kullanılarak, il içi ve il dışında bazı sanayici ve iş adamlarından telefonla maddi yardım talep edildiği bilgisi alınmıştır. Bu nedenle, sanayiciler, işadamları, hayırseverler, kişi ve kuruluşlar, valimiz sayın Mustafa Tutulmaz ve Siirt Valiliği adına kendilerini arayarak, yardım talep eden bu art niyetli şahıslara kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir taleple karşılaşmaları halinde, Siirt Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı veya Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir" denildi.

(MND-MP-Y)



25.04.2017 15:16:31 TSI

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