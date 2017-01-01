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İçme suyu depolarından inceleme

25 Nisan 2017 Salı, 15:08
İçme suyu depolarından inceleme
İçme suyu depolarından inceleme

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen, Van'ın içme suyunun doğal ve sağlıklı olduğunu belirterek, kıymetinin bilinmesini istedi.
Kente içme suyu sağlayan su depolarında incelemelerde bulunan VASKİ Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen, Şabaniye Mahallesinde yapımı devam eden 30 bin ton su kapasiteli yeni terfi merkezi ve terfi hattını da gezerek yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Su sıkıntısının yaşanmaması için VASKİ olarak yeteri kadar altyapı çalışmalarını yaptıklarının altını çizen Gezgen "Yeteri kadar suyumuz olmasına rağmen bilinçsiz tüketimden dolayı sıkıntı yaşanmaktadır. Vatandaşların, doğal kaynaklardan bize ulaşan Türkiye'nin en temiz sularından biri olan suyun kıymetini bilmeli ve özellikle israftan kaçınmalıdır'' dedi.
Abdulvehap Gezgen, su sıkıntılarının en asgariye indirilmesi için içme suyu depolarını gezerek, devam etmekte olan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
(MSA-Y)

25.04.2017 15:17:08 TSI
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