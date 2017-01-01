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Müftü Mustafa Türköz: İnsanlık insanlığa emanet



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphene ilçesinde 'Peygamber ve Güven Toplumu' konulu konferansa Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Söylev, konuşmacı olarak katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, sinevizyon gösterisi sunuldu. Programın açış konuşması İlçe Müftü Vekili Pazarlar Müftüsü Mustafa Türköz tarafından yapıldı. Müftü Türköz, 'İnsanlık insana emanet' sözünün açılımını içeren konuşma yaptı.

Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Söylev tarafından 'Hz.Peygamber ve Güven Toplumu' konulu geniş kapsamlı konferansı salonu dolduran Şaphaneliler ilgiyle dinledi.

Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Söylev'e teşekkür ederek, çiçek takdimi yaptı.(YD-EFE)



25.04.2017 15:18:39 TSI

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