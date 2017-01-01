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Başkan Dinçer, UKOME'de ulaşım sektörü temsilcilerine yeteri kadar yer verilmesini istedi



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MERSİN (İHA) - Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulu Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) servisçi, minibüsçü ve şoför esnafının yeterince temsil edilmediğini belirterek, UKOME Yönetmeliğinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, il genelinde birliğe bağlı olarak ulaşım sektöründe faaliyet sürdüren şoförler, servisçiler ve minibüsçüler esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya gelerek, sektördeki sorunlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. ESOB binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dinçer, "Ulaşım sektöründeki odalarımızın yerel ve genel idarelerle yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturma ve ortak hareket etme adına bu tür toplantıları düzenli hale getireceğiz" dedi.

Ulaşım sektöründeki servisçi, minibüsçü, şoför esnafının sabah ilk ışıklarından akşamın geç vaktine kadar direksiyon başında öğrenci, işçi, memur ve vatandaşlara hizmet verdiğini dile getiren Dinçer, bu önemli kesimin özellikle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulu UKOME Daire Başkanlığında yeteri kadar temsil edilemediğini vurguladı. Bu nedenle büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Dinçer, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren meslek odalarına yeter sayıda yer verilecek şekilde UKOME Yönetmeliğinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, ulaşım sektöründeki tüm oda başkanlarının sorun ve beklentilerini dinleyen Dinçer, "Sorun ve sıkıntılarımız nelerse sizlerle bir araya gelip dinleyelim, bilgi sahibi olalım ve çözümü konusunda ilgili ve yetkililerle görüşelim. Sizlerden ricam, il ve ilçe ayrı ayrımı yapmadan, ekip ruhu ile hareket ederek ve birbirimizin aleyhine hareket etmeden birlik ve beraberlik içerisinde hareket edelim. Bizler birlik beraberlik içerisinde ortak hareket edersek, sorunlarımızı çok daha kısa sürelerde çözüme kavuştururuz" diye konuştu.

(KYM-Y)



25.04.2017 15:19:25 TSI

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