YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. CHP il kadın kollarından Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

CHP il kadın kollarından Başkan Çerçioğlu'na ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Aydın İl Kadın Kolları olarak Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret ettiklerini belirten Özdemir, "Başkan Çerçioğlu hayata geçirdiği projeler ile tüm Türkiye'ye örnek olmuş, bayanların gururu haline gelmiştir. Birçok vatandaşımızın Özlem Çerçioğlu'na selamları var onları iletmeye geldik. Sayın Başkanı ziyaret etmekten dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Özdemir ve yönetimine teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, Aydın İl Kadın Kolları'na çalışmalarında başarılar diledi.

(MB-Y)



25.04.2017 15:22:21 TSI

NNNN

