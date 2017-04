YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Melikgazi Yönetim Kurulu Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

KAYSERİ (İHA) - AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Teşkilat Başkanı Cafer Akbıyık, Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Osman Keşoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, 2017 Anayasa Referandum Sonuçları itibari ile teşekkür ve tebrik ziyaretinde bulundular.

AK Parti Melikgazi Teşkilatı olarak disiplinli, planlı ve koordineli bir çalışma yaparak hizmetleri ve yatırımları göstermeye çalıştıklarını ifade eden AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Melikgazi Belediye çalışmalarının örnek ve referans gösterildiğini bundan dolayı tecrübelerini ve bilgilerini her zaman paylaşan Başkan Memduh Büyükkılıç'ı tebrik ettiklerini söyledi.

Parti Teşkilatının güçlü olmasının seçimlerde çok önemli olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, halkın siyasi beklenti ve görüşlerini dinamik tutmanın bir partinin önceliği olduğunu ve Melikgazi AK Parti teşkilatının her zaman özverili, fedakâr ve bir o kadar da disiplinli ve planlı çalıştığını kaydetti.

Melikgazililerin belediye hizmet çıtasının çok yüksek olduğunu, yatırdım ve hizmet beklentilerinin farklılık gösterdiğini bunun nedeninin planlı ve akılcı gelişme ve büyümenin bir sonucu olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız yaptırım ve hizmetler hem ortada hem de halkımız günlük olarak kullanarak faydasını görmektedir. Referandum oylamasında bir bakıma halkımız tercihini yaparak hizmetlere devam etmemize karar vermiştir. Üstelik büyük bir oy oranı ile bu kararı tasdikleşmiştir. Bunda Parti teşkilatımızın büyük payı vardır. Her zaman bizimle ve beraber olan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi bir bütünlük içinde çalışmakta, hizmetleri planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, mesleki oda ve dernekler ile her zaman dayanışma içerisindedir. Ak Parti ile teşkilatı ile birlikte Kayseri'ye yatırım, kalkınma ve gelişmişlik ön planladır. Bu neden ile AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatının destek ve birlikteliği için teşekkür etmek istiyorum."

25.04.2017 15:25:20 TSI

