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Uşak'ta şampiyona coşkulu karşılama

25 Nisan 2017 Salı, 15:17
Uşak'ta şampiyona coşkulu karşılama
Uşak'ta şampiyona coşkulu karşılama

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Utaş Uşakspor'un 3. Lig'e yükselme zaferi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Meydanında Utaş Uşakspor sevdalılarıyla bir araya geldi. Başkan Cahan, "Bizim için maç yeni başlıyor. Yeni zaferlere hep birlikte kavuşacağız" dedi.
Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumunda oynanan 3. Lig'e yükselme play-off maçında rakibi Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u uzatmalar sonunda 3-1 mağlup eden Utaş Uşakspor'u binlerce Uşak'lı yine çoşkuyla karşıladı. Şehrin girişinde takım otobüsünü karşılayan Utaş Uşakspor sevdalıları, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar takıma konvoy halinde eşlik etti. Meydana kurulan sahneye bir bir isimleri söylenerek davet edilen futbolcular ve yönetim kadrosu burada taraftarları selamladı. Çoşkulu kalabalık 3. Lig'e çıkmanın sevincini doyasıya yaşarken ve çeşitli tezahüratlarla takıma olan sevgilerini ifade ettiler. Gün boyu takımla birlikte olan Belediye Basşkanı Nurullah Cahan'da taraftarları selamlayarak, tüm Uşaklıları bu zaferden dolayı tebrik etti.
Takımın eski gücüne tekrar kavuşacağını ifade eden Başkan Cahan, "Söz verdiğimiz gibi takımımızı 3. Lig'e çıkardık şimdi sıra yeni zaferlerde. Şimdi 3. Lig sırasıyla daha sonra 2. Lig ve 1. Lig bizim için maç yeni başlıyor. Bundan sonra tüm Uşaklı'lar ve aşigolar olarak daha fazla takımımızın arkasındayız ve daimi destekçisiyiz. İnşallah bizler bir ve beraber oldukça da aşamayacağız hiçbir engel yoktur. Utaş Uşaksporumuzun gücünü yeniden tüm Türkiye'ye ispatlama vakti gelmiştir. 3. Lig'de alacağımız nice zaferlerle mührümüzü Türk futboluna vuracağız ve önümüzdeki engelleri birer birer aşarak üst liglere çıkacağız. Şampiyonluğumuz şehrimize, takımıza ve tüm Uşaklılara hayırlı uğurlu olsun" sözlerini kullandı.

Ekip işi sayesinde bu başarıyı elde ettiklerine değinen Başkan Cahan, "Bütün sezon boyunca takımımız için varığını yoğunu ortaya koyan futbolcularımıza, teknik ve idari kadromuza çok teşekkür ediyorum. Onların başarısı ile bugün bizler buradayız. Sezon başından beri bu amatör ligden kurtularak şampiyon olacağımızı söylemiştik. Hamdolsun biz bunu başardık. Şehrimiz ve takımımız herşeyin en iyisine ve güzeline layık. İnşallah marka kent yolunda da hem basketbolda hemde futbolda emin adımlarla hedeflerimize ilerleyerek Uşak'ı spor şehri haline getireceğiz" açıklamasında bulundu.
(EÖ-MB-S)

25.04.2017 15:25:23 TSI
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