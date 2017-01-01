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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan Başkan Sekmen'e ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenecek olan 1 Mayıs kutlamaları öncesi kente gelen Genel Başkan Arslan, Başkan Sekmen ile görüştü. Başkan Sekmen, "Hamdolsun bugün gelinen noktada Türkiye'de kavga ve ideoloji yerine dayanışma ve barışı öngören emekten yana bir sendikal örgütlenme var" dedi. Emeğin önemine vurgu yapan Başkan Sekmen, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak kendi gelenek, kültür ve medeniyetimizden aldığımız güçle her daim emekçilerimizin, tüm çalışan kesimin yanında olduk. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını benimsemek suretiyle işçilerimizin, çalışanlarımızın sorunlarını kendi meselemiz olarak gördük; sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla istişare halinde çalışanlarımızın sorunlarının çözümü için gayret gösterdik. Çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu. Ziyaret sonunda İtalya'da düzenlenen European Judo Cup'ta ikinci olarak Erzurum'un gururu Milli Sporcu Cengizhan Dönmez altınla ödüllendirildi.

(ERZ-AA-Y)



25.04.2017 15:26:05 TSI

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