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Spor kültür ve sanat tek sahnede



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi Spor Okullarında yıl içerisinde farklı branşlarda eğitim gören 4-10 yaş aralığındaki minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde sergiledikleri gösteri büyük beğeni topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Nisan ayı boyunca birbirinden renkli etkinliklere imza atan Şehitkamil Belediyesinde bayram coşkusu minik sporcuların özel gösterileri ile zirveye ulaştı. 3 farklı spor merkezinde temel jimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okulunda eğitim gören minik öğrencilerin yeteneklerini özel koreografilerle sergiledikleri gösteriye Şehitkamil Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunda eğitim gören minik öğrenciler de Gaziantep yöresine özgü seyirlik oyunlar ve mehter takımı gösteriyle eşlik etti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen gösteride Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak ile öğrencilerin öğretmen ve velileri minikleri yalız bırakmadı.

"Çocuklar spor alışkanlığı kazanıyor"

Miniklerden 23 Nisan Özel Gösterisi programında, spor okulu faaliyetleriyle özelikle gelişim çağında olan çocuklara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırdıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Minik öğrencilerimiz, temel jimnastik ve geleneksel çocuk oyunları kursunda öğrendikleri temel hareketleri özel koreografilerle sahneleyerek görsel bir şölen yaşattı. 3 farklı spor merkezinde 4-10 yaş grubuna yönelik yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerinden yüzlerce öğrencimiz faydalanıyor. Buradaki en önemli amacımız gelişim çağında olan çocuklarımıza temel spor alışkanlıkları kazandırmak. Spor alanında yürüttüğümüz projelerle spor yapmanın, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini anlatmaya çalıyoruz. Spor okulu faaliyetlerimizde aynı zamanda öğrencilerimize kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi anlatmaya, aşılamaya gayret ediyoruz. Milli ve manevi değerler eğitimlerine çalışmalar içerisinde geniş yer veriyoruz. Bugün halk oyunları topluluğumuzun sahnelediği Gaziantep Yöresine ait seyirlik oyunlar, gerek minik mehter takımının büyük bir coşku ile seslendirdiği marşlar, bu çalışmaların en güzel örnekleri. Spor okulu eğitim çalışmalarında ve gösterinin hazırlanmasında emek veren tüm öğretmenlerimize, antrenörlerimize, paydaş kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Minikler gösterileriyle hayran bıraktı

4-10 yaş aralığında 152 minik öğrencinin sahne aldığı özel gösteriyi, Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi tribünlerini dolduran yüzlerce veli takip etti. Her anı farklı bir heyecana sahne olan performanslar, dakikalarca alkışlandı. Miniklerin büyük mutluluk yaşadığı gösteri sonrasında anne ve babaların memnuniyetleri gözlerinden okundu. Gösteriler sonrasında gerçekleştirilen sertifika töreninde branş eğitimlerine teşekkürlerini çiçek takdim ederek dile getiren öğrenci velileri, spor okulu faaliyetlerinde çocuklarına gösterilen büyük ilgi ve alakadan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürlerini etti.

Minik sporcular, gösteri sonrasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile hatıra fotoğrafı çekindi.

(SD-Y)



25.04.2017 15:26:27 TSI

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