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Niğde'de '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' yapıldı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Çanakkale Zaferinin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Niğde'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, vatandaşlar ve öğrenciler Dışarı Camiinde bir araya geldi. Camiyi dolduran gençler, 'Çanakkale ve Şehadet' konulu vaazı dinleyerek hep birlikte sabah namazını kıldı. Yapılan duaların ardından, cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi. Vatandaşlar ve öğrenciler daha sonra atılan sloganlar eşliğinde, yaklaşık 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Niğde Şehitliğine yürüdü. Niğde Şehitliğinde okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından programımız sona erdi.

(MB-YE-SK)



25.04.2017 15:27:02 TSI

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