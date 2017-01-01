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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'de '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' yapıldı

25 Nisan 2017 Salı, 15:18
Niğde'de '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' yapıldı
Niğde'de '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' yapıldı

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Çanakkale Zaferinin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Niğde'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, vatandaşlar ve öğrenciler Dışarı Camiinde bir araya geldi. Camiyi dolduran gençler, 'Çanakkale ve Şehadet' konulu vaazı dinleyerek hep birlikte sabah namazını kıldı. Yapılan duaların ardından, cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi. Vatandaşlar ve öğrenciler daha sonra atılan sloganlar eşliğinde, yaklaşık 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Niğde Şehitliğine yürüdü. Niğde Şehitliğinde okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından programımız sona erdi.
(MB-YE-SK)

25.04.2017 15:27:02 TSI
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