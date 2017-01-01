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Spil Mahallesindeki derede ıslah çalışmaları başladı



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesindeki derede ıslah çalışmalarına başladı. Derede betonarme U kesit menfez ve panel çit tipi korkuluk imalatı ile dere sağlıklı ve güvenli hale getiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesinde mahalle muhtarlığından gelen talep doğrultusunda ıslah çalışmasına başladı. MASKİ geçtiğimiz aylarda bin metrelik temizlik çalışması yaptığı derede şimdide toplamda 210 metre betonarme u kesit, menfez ve panel çit tipi korkuluk imalatı gerçekleştiriyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesindeki derede ıslah çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirten Spil Mahalle Muhtarı Şakir Kaya, "Mahallemizde bulunan dere bizler için bir tehdit oluşturuyordu. MASKİ ile irtibata geçtik. Deremize yaz aylarında atılan evsel atıklardan dolayı tıkanıklara neden olduğu için kış aylarındaki yağmur suları taşkınlara sebebiyet veriyordu. Bende bu durumu bir toplantı esnasından Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e anlattım. Sağ olsun sorunumuz ile yakından ilgilendi. MASKİ'den gelen görevli arkadaşlar ile derede incelemelerde bulunduk ve çalışmalar hemen başladı. Islah çalışmaları tamamlandığında mahalle sakinleri rahat bir nefes alacak ve taşkın riski olmadan geceleri rahat bir uyku çekecekler. Mahallemizde daha önce kanalizasyon problemini de MASKİ çözüme kavuşturmuştu. Cengiz Başkanımızın her yanına gidişimizde sorunlarımız ve isteklerimiz ile yakından ilgilenip yerine getirdiği için kendisine çok teşekkür ederim. MASKİ'nin deremizdeki ıslah çalışmalarından dolayı da çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar var olsunlar" dedi.

(SC-Y)



25.04.2017 15:35:29 TSI

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